حاول يعتدي علي أكتر من مرة، اعترافات المتهمة بقتل مسن في الهرم

قتلته علشان أحمي شرفي، الشرف غالي يا بيه، بهذه الكلمات اعترفت فتاة في العشرين من عمرها بقتل مسن على المعاش بعدما حاول سلب شرفها، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكشفت الفتاة في اعترافاتها أنها تعول والدتها المريضة وأشقاءها الأمر الذي جعلها تخرج للعمل كعاملة نظافة في المنازل، وأوضحت أنها تعرفت على المجني عليه من خلال أحد سماسرة خدمة المنازل، وتوجهت لشقته لتنظيفها وأثناء ذلك فوجئت بالمجني عليه يحضر للشقة رغم تأكيدها على السمسار عدم وجود صاحب الشقة أثناء عملها، ورغم ذلك تجاهلت الوضع.

وأوضحت أنها فوجئت بالمجني عليه يتحرش بها الأمر دفعها لاخذ سكين مطبخ وخبأته بين طيات ملابسها للدفاع عن نفسها حال كرر التحرش بها، وأثناء وجودها بغرفة النوم لتنظيفها دخل المتوفى وحاول التعدي عليها بالقوة فقامت بطعنه طعنتين وخرجت لكنه حاول اللحاق بها فى المطبخ فأجهزت عليه بـ3 طعنات أخرى.

وأرشدت المتهمة عن أداة الجريمة وهي سكينة المطبخ التي تركتها في محل الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيقات.



البداية كانت بتلقي رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود رائحة كريهة داخل شقة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد عبادة معاون المباحث وتم كسر الباب وعثر على جثـمان مسن عمره 60 سنة، مصاب بـ 5 طعنات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

وبعمل التحريات تبين اعتياد المتوفي جلب العاملات وحارسات العقارات وبائعات المناديل وممارسة الجنس معهن مقابل مبالغ مالية.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف تفاصيلها.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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