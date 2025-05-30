بعد إحالته للتحقيق، تعرف على مصير بهاء حسني بعد تزوير شكوى ضد حسين الجسمي

دخل الملحن الشاب، بهاء حسني، في نفق مظلم، بعد إعلان جمعية المؤلفين والملحنين إحالته إلى التحقيق، وذلك لثبوت استخدامه شهادة مزيفة في واقعة الشكوى المقدمة ضد الفنان حسين الجسمي.

في هذا السياق، يواجه بهاء حسني، أزمة كبيرة، وذلك للقرارات التي من المقرر أن تصدرها النقابة، بشأن مصيره بعد التحقيق المقرر انعقاده قبل، إجازة عيد الأضحى.

من جانبه، كشف مصدر عن العقوبات التي من المقرر توقيعها على بهاء، عقب انتهاء التحقيق، وأولاها هي الشطب من الجمعية في حالة ثبوت تدخله بشكل صريح في أزمة التزوير، وتأتي العقوبة الثانية هي الغرامة المالية الكبيرة، التي قد تصل لنصف مليون جنيه.

على الجانب الآخر أعلن الجمعية عن إحالة الملحن بهاء حسني للتحقيق بسبب شهادة مزيفة في واقعة حسين الجسمي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الجمعية، فقد تم بالفعل استلام شكوى رسمية من حسني ضد الجسمي، وأحيلت إلى لجنة فنية مختصة وفق الإجراءات المتبعة، إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار صيغة غير صحيحة لقرار اللجنة علي منصات التواصل، والتي تبين لاحقا أنها محرَّفة ولم تعرض على مجلس الإدارة مطلقا.

وأوضح البيان أن تلك الصياغة المزورة تم إعدادها من قبل العضو نفسه، في إشارة إلى بهاء حسني، حيث تحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة، مما اعتبر سلوكا مخالفا للائحة وضربا من التزوير.

وبناء على ذلك، قرر رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل، إحالة الملحن بهاء حسني وكل من يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدا أن الجمعية لن تتهاون مع أي خرق للنظام المؤسسي أو استغلال غير قانوني لاسمها وشعاراتها.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها حرصها الكامل على الشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى والنزاعات، والتزامها التام بالحفاظ على حقوق أعضائها دون أي تمييز.

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