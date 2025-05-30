جمعية المؤلفين والملحنين تحيل ملحنا إلى التحقيق بعد نشره بيانا مزورا ضد الفنان حسين الجسمي

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الدكتور جمال العدل بيانًا رسميًّا بشأن إلى ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن شكوى مقدمة من أحد أعضاء الجمعية، الملحن بهاء حسني، ضد الفنان حسين الجسمي.

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، في بيانها، إنه تم بالفعل استلام الشكوى، وتحويلها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية لدراستها.



وأشارت إلى أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل هو صياغة مزيفة لقرار اللجنة، لم تُعرض على مجلس الإدارة، ولم يكن لرئيس المجلس الدكتور مدحت العدل أي علم بها، وإنما هي صياغة قد أُعدَّت من قِبَل العضو نفسه متحايلًا على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة

وبناءً عليه، قرر رئيس الجمعية الدكتور مدحت العدل إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت مشاركته من الموظفين في إعداد هذه الشهادة إلى التحقيق حفاظًا على الأمانة المهنية، واحترامًا للنظام المؤسسي واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.



وأكدت الجمعية حرصها الدائم على احترام حقوق جميع أعضائها، والتزامها مبادئ الشفافية والحيادية في التعامل مع أي شكوى أو نزاع، ورفضها التام لأي استغلال غير قانوني لاسم الجمعية أو شعاراتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.