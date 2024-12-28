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ثقافة وفنون

تامر حسني عن حفله في السعودية: كل الشكر لأهل الرياض

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

علق المطرب تامر حسني على الحفل الذي أحياه بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

 

وكتب تامر حسني في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: كُل الحُب والشُكر لأهل الرياض بالسعودية كان حفل فوق الرائع.. وكُل الشُكر لكُل من حضر وكُل التقدير لهيئة الترفيه وشركة بنش مارك على المُستوى الراقي في التنظيم وكُل ما يخُص المسرح.

 

حفل تامر حسني في الرياض

وتألق الفنان تامر حسني خلال حفله في الرياض بعدد من أغانيه الشهيرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن أبرزهم أغنية ارجع لي وأغنية زعلت التي قدمها مع بهاء سلطان.

 

حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة 

يذكر أن تامر حسني يحيي حفلًا مشتركًا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة 2025.

 

 وأعلنت الشركة المنظمة أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلى نحو 75 ألف جنيه.

 

ومن المقرر أن يقدم الثنائي تامر حسني ونانسي عجرم باقة من أبرز أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

 

 

 

 

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