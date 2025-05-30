أول تعليق من مدحت العدل على إحالة بهاء حسني للتحقيق بسبب حسين الجسمي

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة السيناريست الدكتور مدحت العدل، إحالة الملحن بهاء حسني إلى التحقيق، في واقعة تزوير شكوى مزعومة ضد الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وفي بيان رسمي صادر عن الجمعية، أوضحت أن الشكوى الأصلية المقدمة من بهاء حسني ضد الجسمي قد تم استقبالها بالفعل وأُحيلت للجنة فنية متخصصة وفق الإجراءات المتبعة، إلا أن المفاجأة جاءت حين ظهرت على منصات التواصل صيغة مزورة لقرار اللجنة، تبين لاحقًا أنها لم تُعرض على مجلس الإدارة قط.

وذكر البيان أن تلك الوثيقة الملفقة أعدها العضو نفسه، في إشارة إلى بهاء حسني، بعدما تحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض الأعضاء، دون علم أو موافقة رئيس المجلس، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للائحة الداخلية.

وقال الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية لـ "فيتو": "الورقة ظهرت مكتوبة بشكل غير قانوني، والإجراءات لم تُتبع كما ينبغي. هناك خطأ مشترك بينه وبين من وقعوا دون توقيع رئيس المجلس المعتمد. سيتم فتح التحقيق، ومن يخطئ سيُحاسب."

وشدد العدل على أن الجمعية لن تتهاون مع أي تصرف يمس هيبة المؤسسة أو يُستخدم فيها اسمها وشعاراتها بشكل غير قانوني، مؤكدًا إحالة كل من يثبت تورطه في الواقعة، سواء من الأعضاء أو الموظفين، إلى التحقيق الفوري.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الجمعية التام بمبادئ الشفافية والحيادية في معالجة الشكاوى، وحماية حقوق جميع أعضائها دون تحيّز أو تمييز.

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