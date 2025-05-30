الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من مدحت العدل على إحالة بهاء حسني للتحقيق بسبب حسين الجسمي

حسين الجسمي، فيتو
حسين الجسمي، فيتو

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة السيناريست الدكتور مدحت العدل، إحالة الملحن بهاء حسني إلى التحقيق، في واقعة تزوير شكوى مزعومة ضد الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وفي بيان رسمي صادر عن الجمعية، أوضحت أن الشكوى الأصلية المقدمة من بهاء حسني ضد الجسمي قد تم استقبالها بالفعل وأُحيلت للجنة فنية متخصصة وفق الإجراءات المتبعة، إلا أن المفاجأة جاءت حين ظهرت على منصات التواصل صيغة مزورة لقرار اللجنة، تبين لاحقًا أنها لم تُعرض على مجلس الإدارة قط.

وذكر البيان أن تلك الوثيقة الملفقة أعدها العضو نفسه، في إشارة إلى بهاء حسني، بعدما تحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض الأعضاء، دون علم أو موافقة رئيس المجلس، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للائحة الداخلية.

وقال الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية لـ "فيتو": "الورقة ظهرت مكتوبة بشكل غير قانوني، والإجراءات لم تُتبع كما ينبغي. هناك خطأ مشترك بينه وبين من وقعوا دون توقيع رئيس المجلس المعتمد. سيتم فتح التحقيق، ومن يخطئ سيُحاسب."

وشدد العدل على أن الجمعية لن تتهاون مع أي تصرف يمس هيبة المؤسسة أو يُستخدم فيها اسمها وشعاراتها بشكل غير قانوني، مؤكدًا إحالة كل من يثبت تورطه في الواقعة، سواء من الأعضاء أو الموظفين، إلى التحقيق الفوري.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الجمعية التام بمبادئ الشفافية والحيادية في معالجة الشكاوى، وحماية حقوق جميع أعضائها دون تحيّز أو تمييز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحويل الملحن بهاء حسني للتحقيق بعد تزوير شكوى ضد حسين الجسمي تحويل الملحن بهاء حسني الملحن بهاء حسني حسين الجسمى

الأكثر قراءة

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

أستاذ قانون يقترح معيارا لزيادة القيمة الإيجارية في الإيجار القديم

خطوة جديدة من الخطيب لتكريم علي معلول

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتي تريزيجيه وبن رمضان

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فردي شرطة على سائق أتوبيس بالقاهرة

السيسي لرئيس وزراء اليونان: ملتزمون بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع صن داونز.. نهائي كأس مصر.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

أعمال الحج وفضائل أيام التشريق.. تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية