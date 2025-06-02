البرقوق يقوي المناعة ويحمي من الإمساك وهشاشة العظام

فوائد البرقوق، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها أكثر من نوع وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز ويستخدم في عمل القراصيا.

وفوائد البرقوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يفضلها الكثيرون حول العالم، ويتميز البرقوق بألوانه المتعددة مثل الأحمر، الأصفر، البنفسجي، والأسود، كما أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، بما في ذلك الفيتامينات، المعادن، والألياف الغذائية، وتتنوع فوائده بين تحسين الهضم، تقوية المناعة، والمساعدة في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

القيمة الغذائية للبرقوق

وأضافت منى، يحتوي البرقوق على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، من أبرزها:

فيتامين C

فيتامين A

فيتامين K

الألياف الغذائية

مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والبوليفينولات

البوتاسيوم

القليل من السعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا للحمية الغذائية

فوائد البرقوق الصحية

فوائد البرقوق الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد البرقوق التى تدفعنا لتناوله:-

البرقوق غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أن تناول البرقوق المجفف (القراصيا) يعتبر علاج طبيعي للإمساك المزمن، خاصة لدى كبار السن، حيث يحتوي على مركب السوربيتول الذي يساعد على تليين الأمعاء.

يحتوي البرقوق على فيتامين C، وهو فيتامين أساسي يعزز مناعة الجسم، ويساعد على محاربة العدوى، والوقاية من نزلات البرد والأمراض الفيروسية.

البوتاسيوم الموجود في البرقوق يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة تقي من تلف خلايا القلب والشرايين، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

البرقوق يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

يحتوي البرقوق على فيتامين K والبورون، وهما عنصران مهمان لصحة العظام، وقد أظهرت دراسات أن تناول البرقوق المجفف بانتظام قد يساعد على الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

يعتبر البرقوق فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول لذلك، فإن إدراجه في نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون مفيد للراغبين في إنقاص الوزن.

فيتامين C الموجود في البرقوق يساهم في إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

رغم أن البرقوق يحتوي على سكر طبيعي، إلا أنه لا يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، مما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن البرقوق فاكهة غنية بالفوائد الصحية، وينصح بإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الكثير من الأمراض، لكن كما هو الحال مع أي طعام، ينصح بتناوله باعتدال، خاصة البرقوق المجفف، الذي يحتوي على سعرات حرارية وسكريات أعلى مقارنة بالطازج.

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