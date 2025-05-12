فوائد البرقوق، يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية ويقوي المناعة

فوائد البرقوق، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها اكثر من نوع ومذاقها مميز وله عشاق كثيرون ويقدم بطرق مختلفة.

وفوائد البرقوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله، حيث كان يستخدم فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البرقوق، هو فاكهة صيفية تنتمي إلى الفصيلة الوردية، وتعد من الفواكه اللذيذة والمنعشة التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وتتعدد ألوان البرقوق بين الأحمر، والأصفر، والأرجواني، ولكل نوع طعمه المميز ومكوناته الغذائية، ولا يقتصر دور البرقوق على كونه فاكهة لذيذة، بل يحتوي على فوائد صحية عظيمة تجعله خيار ممتاز ضمن نظام غذائي متوازن.

القيمة الغذائية للبرقوق

وأضاف السيد، يحتوي البرقوق على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين C، فيتامين A، وفيتامين K، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والألياف الغذائية التي تعد ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات.

فوائد البرقوق

فوائد البرقوق الصحية

وتابع، أن من فوائد البرقوق التى تدفعنا لتناوله باستمرار طوال موسمه:-

البرقوق غني بالألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن تناول البرقوق المجفف (القراصيا) يعتبر علاج طبيعي شهير لمشاكل الهضم.

يساهم البرقوق في خفض ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما تساعد مضادات الأكسدة فيه على تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

يحتوي البرقوق على مضادات أكسدة قوية تقي من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

بعض الدراسات أظهرت أن البرقوق، وخاصة المجفف، يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، نظرًا لاحتوائه على عناصر مثل البورون، والبوتاسيوم، وفيتامين K.

رغم مذاقه الحلو، يعد البرقوق من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم بسرعة، وهذا يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

الفيتامين C الموجود في البرقوق يعزز مناعة الجسم، ويساهم في مكافحة العدوى وتسريع التئام الجروح.

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد البرقوق على تحسين مرونة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

ولإنقاص الوزن يحتوي البرقوق على سعرات حرارية منخفضة وألياف مشبعة، مما يجعله مثالي للوجبات الخفيفة في برامج التخسيس.

كما أن البرقوق مصدر طبيعي ممتاز للفيتامينات والمعادن للنباتيين.

محاذير تناول البرقوق

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الإفراط في تناول البرقوق قد يؤدي إلى الإسهال بسبب غناه بالألياف، والأشخاص الذين يعانون من حساسية بعض الفواكه قد يشعرون بانزعاج عند تناوله، كما يجب غسل البرقوق جيدا لإزالة المبيدات الحشرية قبل تناوله، والبرقوق فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر المفيدة لصحة الإنسان، ويمكن تناوله طازج أو مجفف أو حتى ضمن الحلويات والعصائر، وإدخال البرقوق ضمن النظام الغذائي اليومي يعود على الجسم بفوائد كبيرة، شرط تناوله باعتدال، كجزء من نمط حياة صحي ومتوازن.

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