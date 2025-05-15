فوائد البرقوق لصحة الجهاز الهضمي والوقاية من هشاشة العظام

فوائد البرقوق، يُعد البرقوق من الفواكه الصيفية الشهية التي تتميز بطعمها الحلو أو الحامض، وألوانها المتنوعة بين الأحمر، الأرجواني، الأصفر، والأسود، كما يتمتع بقيمة غذائية عالية جعلته من الأغذية التي يوصي بها أخصائيو التغذية لما لها من فوائد صحية متنوعة تشمل الجسم بأكمله.





ويُستهلك البرقوق طازجًا، أو على شكل عصير، أو مجففًا فيما يعرف بالقراصيا، وله فوائد عديدة تتجاوز مجرد المذاق اللذيذ، حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات، المعادن، الألياف، ومضادات الأكسدة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن البرقوق ليس مجرد فاكهة صيفية لذيذة، بل هو كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة للجسم من الرأس حتى أخمص القدمين. سواء تم تناوله طازجًا أو مجففًا، فإنه يقدم للجسم دعمًا شاملًا يعزز الصحة العامة، ويقي من الكثير من الأمراض المزمنة والمشكلات الصحية الشائعة.



أهم فوائد البرقوق لصحة الجسم

البرقوق لصحتك

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أبرز فوائد البرقوق الصحية والغذائية.



1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعد البرقوق من أفضل الفواكه لتحسين صحة الجهاز الهضمي، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لا سيما النوع القابل للذوبان والذي يساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما يحتوي البرقوق المجفف (القراصيا) على مركب "سوربيتول" الذي يعمل كملين طبيعي، ويساهم في تعزيز إفراز العصارة الصفراوية وتحسين هضم الدهون. لذلك يُنصح من يعانون من مشكلات مزمنة في الهضم أو القولون العصبي بإدخال البرقوق إلى نظامهم الغذائي.

2. مصدر غني بمضادات الأكسدة

يحتوي البرقوق على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والتي تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة. وتُسهم هذه المضادات في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، السرطان، والسكري. كما يُعرف عن مضادات الأكسدة دورها في محاربة الالتهابات وتأخير علامات الشيخوخة.

3. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

البرقوق مفيد جدًا لصحة القلب، إذ يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). كما يساهم في تقليل ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، الذي يُعتبر من المعادن الأساسية في تنظيم ضغط الدم ومنع احتباس السوائل في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق تساهم في تحسين مرونة الشرايين وتقليل خطر التجلطات.

4. الوقاية من هشاشة العظام

تشير دراسات حديثة إلى أن البرقوق المجفف (القراصيا) له تأثير إيجابي على صحة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يقلل من فقدان الكتلة العظمية ويعزز كثافة العظام. يعود ذلك إلى احتوائه على عناصر مهمة مثل البورون، فيتامين ك، والبوتاسيوم، والتي تساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

رغم أن البرقوق يحتوي على نسبة من السكريات الطبيعية، إلا أنه يُعد خيارًا مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة. ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، بالإضافة إلى مادة "الكلوروجينيك أسيد" التي تساعد في تنظيم إفراز الإنسولين وتحسين مقاومة الجسم له. لذا فإن إدخال البرقوق ضمن النظام الغذائي قد يساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

6. تعزيز مناعة الجسم

يحتوي البرقوق على فيتامين C الذي يعد من العناصر الأساسية لتقوية جهاز المناعة، حيث يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق تدعم المناعة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية.

7. تحسين صحة الجلد والبشرة

من الفوائد الجمالية للبرقوق أنه يساهم في تحسين نضارة البشرة ومحاربة علامات التقدم في السن، بفضل احتوائه على فيتامين C وفيتامين A ومضادات الأكسدة التي تعزز إنتاج الكولاجين وتقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة. كما تساعد خصائصه المضادة للالتهابات على تهدئة البشرة وتقليل ظهور حب الشباب.

8. مفيد في برامج إنقاص الوزن

يُعتبر البرقوق من الفواكه المناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا بهدف إنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول الطعام. كما أنه يحسن عملية التمثيل الغذائي ويقلل من احتباس السوائل في الجسم، مما يساعد على خسارة الوزن بطريقة صحية.

9. تحسين وظائف الدماغ

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات النباتية الموجودة في البرقوق، مثل البوليفينولات، قد تساعد في تعزيز الذاكرة وتحسين الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة عند التقدم في السن. كما أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا في حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يساهم في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف.

10. مفيد للحوامل

البرقوق غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للنساء الحوامل، مثل الحديد، الذي يساهم في الوقاية من فقر الدم، والألياف التي تقلل من مشكلات الإمساك خلال الحمل. كما يحتوي على حمض الفوليك الذي يُعد أساسيًا في نمو الجنين والوقاية من التشوهات الخلقية، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الأم والجنين.

البرقوق لصحة الجسم

أضرار الإفراط في تناول البرقوق



أضافت الدكتورة مها، أنه رغم فوائد البرقوق العديدة، فإن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية التي قد تظهر عند الإفراط في تناوله أو لدى بعض الفئات الخاصة.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم هذه الأضرار:

1. مشاكل في الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول البرقوق، خاصة المجفف (القراصيا)، قد يسبب:

الإسهال.

الغازات.

الانتفاخ.

تقلصات في البطن.

وذلك بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف ومركب السوربيتول الذي يعمل كملين طبيعي.

2. رفع مستويات السكر في الدم

رغم أن البرقوق يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري، لذلك يجب تناوله باعتدال ومراقبة تأثيره على الجسم.

3. الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البرقوق أو الفواكه التي تنتمي لنفس العائلة (مثل الخوخ والمشمش)، وتظهر أعراض الحساسية في شكل:

طفح جلدي.

حكة.

تورم في الفم أو الشفتين.

صعوبة في التنفس (في الحالات الشديدة).

4. مشكلات في الكلى

يحتوي البرقوق على أوكسالات، وهي مركبات قد تساهم في تكوين حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين لذلك، لذا يُنصح مرضى الكلى أو من لديهم تاريخ مع الحصوات باستشارة الطبيب قبل الإكثار منه.

5. زيادة الوزن عند الإفراط

البرقوق المجفف (القراصيا) يحتوي على سعرات حرارية وسكريات أكثر من البرقوق الطازج، لذا فإن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة في الوزن.



وأخيرا لفتت الدكتورة مها، إلى أن البرقوق فاكهة صحية ومفيدة، لكن كما هو الحال مع أي طعام، الاعتدال هو المفتاح.

ولابد من الحرص على تناوله بكميات مناسبة يعود بالنفع على الصحة، بينما الإفراط قد يؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة أو مضرة، خاصة لمن يعانون من حالات صحية معينة مثل السكري، القولون العصبي، أو أمراض الكلى.

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