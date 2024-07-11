فوائد البرقوق، يحمي من أمراض القلب والسرطان ويقوى المناعة

فوائد البرقوق، البرقوق من الفاكهة المميزة التى تتواجد فى مواسم عديدة وله أنواع عديدة ومذاقه المميز هو سر إقبال عشاقه عليه.

وفوائد البرقوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويستخدم فى صناعة القراصيا وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية البرقوق

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، يعتبر البرقوق من الفواكه اللذيذة والمفيدة للصحة، وله فوائد عديدة تجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن غذاء صحي ومتوازن، حيث يحتوي البرقوق على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة التي تساهم في تحسين الصحة العامة.

فوائد البرقوق للصحة

فوائد البرقوق للصحة

وأضافت منى أن من فوائد البرقوق التى تدفعنا لتناوله:-

غني بالفيتامينات والمعادن، حيث

يحتوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات.

يحتوي على فيتامين K الذي يلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم وصحة العظام.

يحتوي البرقوق على فيتامين A الذي يساهم في الحفاظ على صحة العينين والجلد.

يحتوي البرقوق على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البرقوق مفيد للهضم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، الألياف تعمل أيضًا على تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

البرقوق يحتوي على مضادات الأكسدة، هذه المواد تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب الأضرار للخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، والبرقوق يحتوي على مركبات نباتية مثل الفينولات والفلافونويدات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة.

البرقوق يساهم في تحسين صحة القلب.

الألياف الغذائية والبوتاسيوم الموجودان في البرقوق يلعبان دورًا في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم وتنظيم ضغط الدم، وهذا يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

البرقوق يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعلى الرغم من طعمه الحلو، إلا أن البرقوق يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يرغبون في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

البرقوق يساهم في تحسين صحة البشرة، بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد البرقوق في الحفاظ على بشرة نضرة وشابة.

الفيتامين C، على وجه الخصوص، يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.