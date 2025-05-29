البرقوق يعالج الإمساك ويحافظ صحة القلب ويساعد على إنقاص الوزن

فوائد البرقوق، يُعد البرقوق من الفواكه الصيفية الشهيرة التي تتميز بطعمها الحلو أو الحامض وقوامها الطري، كما تتنوع ألوانها ما بين الأحمر، والأرجواني، والأصفر، والأخضر.

ولا يقتصر جمال البرقوق على طعمه ومظهره فقط، بل يتعداه إلى فوائد صحية عديدة تجعله إضافة مهمة لأي نظام غذائي متوازن، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن البرقوق يمثل إضافة رائعة لأي نظام غذائي صحي، بفضل تنوع فوائده من دعم الهضم وصحة القلب والعظام، إلى دوره في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين مظهر البشرة.

وبفضل قيمته الغذائية العالية وسعراته المنخفضة، فهو خيار ممتاز لكل من يهتم بصحته.



القيمة الغذائية للبرقوق

وأوضحت الدكتورة تيفني، أن البرقوق يحتوي على عدد من المغذيات المهمة مثل:

فيتامين C: أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز مناعة الجسم وتحافظ على صحة الجلد.

فيتامين K: يلعب دورًا في تخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين A: مفيد للنظر وصحة الجلد.

الألياف الغذائية: تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

البوتاسيوم: معدن ضروري لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

مضادات الأكسدة: مثل الأنثوسيانين والفينولات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم.

البرقوق لصحتك

الفوائد الصحية للبرقوق

وتستعرض الدكتورة تيفني، فوائد البرقوق في السطور التالية.



1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

البرقوق، وخاصة المجفف منه (الخوخ المجفف أو البرقوق المجفف)، غني بالألياف الغذائية التي تسهم في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما يحتوي على مركب "السوربيتول"، وهو ملين طبيعي يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة لدى كبار السن. يُعتبر البرقوق خيارًا مثاليًا لمن يعانون من عسر الهضم أو القولون العصبي، لأنه لطيف على المعدة ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء.



2. دعم صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في البرقوق يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق تساعد على تقليل الالتهابات وتقوية الأوعية الدموية. أظهرت دراسات أن تناول البرقوق بانتظام قد يُسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.



3. تعزيز مناعة الجسم

بفضل محتواه العالي من فيتامين C، يساعد البرقوق في تعزيز جهاز المناعة، من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى والأمراض. كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تقوية الجسم ضد البكتيريا والفيروسات.

4. الوقاية من هشاشة العظام

أظهرت الأبحاث أن البرقوق المجفف يمكن أن يكون له دور فعال في الحفاظ على كثافة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس، حيث يُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. يحتوي البرقوق على فيتامين K، والبورون، والمغنيسيوم، وهي عناصر تلعب دورًا في تقوية العظام والوقاية من كسورها.

5. المساعدة في تنظيم السكر في الدم

رغم الطعم الحلو للبرقوق، إلا أنه يُعد من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات معتدلة. الألياف الموجودة فيه تبطئ امتصاص السكر وتساعد في التحكم بمستويات الجلوكوز، وهو مفيد لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

6. تحسين صحة الجلد

يُعتبر البرقوق مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث. كما يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين، البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة البشرة ونضارتها، ما يجعل البرقوق فاكهة جمالية إلى جانب كونه صحية.

7. تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في إنقاص الوزن

يُعد البرقوق فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، ما يجعله مثاليًا للذين يرغبون في فقدان الوزن. تناول البرقوق بين الوجبات يُشبع الجوع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، كما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

8. دعم صحة العين

البرقوق يحتوي على فيتامين A ومركبات الكاروتينويد مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تلعب دورًا في الحفاظ على صحة العينين والوقاية من أمراض الشبكية المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

البرقوق المجفف (القراصيا)

طرق تناول البرقوق



يمكن الاستفادة من فوائد البرقوق من خلال تناوله طازجًا، أو على شكل عصير طبيعي، أو مجفف. كما يمكن إضافته إلى السلطات، أو استخدامه كمكون في تحضير الحلويات الصحية أو الوجبات الخفيفة. البرقوق المجفف مثالي كذلك في شهر رمضان لتعويض نقص السوائل والمعادن بعد الصيام.



أضرار الإفراط في تناول البرقوق

رغم أن البرقوق فاكهة مفيدة ومليئة بالعناصر الغذائية، إلا أن تناوله بكميات مفرطة أو في ظروف معينة قد يؤدي إلى بعض الأضرار أو الآثار الجانبية، خاصة عند بعض الأشخاص. إليك أهم الأضرار أو المحاذير المحتملة المرتبطة بتناول البرقوق:

1. الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي

البرقوق، وخاصة المجفف منه، يحتوي على نسبة عالية من:

الألياف

السوربيتول (سكر طبيعي له تأثير ملين)

وهذا قد يؤدي إلى:

الإصابة بالإسهال

انتفاخ البطن

تقلصات معوية

خصوصًا إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو لدى الأشخاص الذين لديهم جهاز هضمي حساس.

2. ارتفاع نسبة السكر في الدم

بالرغم من أن البرقوق طازجًا يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض نسبيًا، إلا أن:

البرقوق المجفف يحتوي على تركيز أعلى من السكر والسعرات الحرارية.

الإكثار منه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يجعله غير مناسب بكثرة لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

3. زيادة الوزن

البرقوق المجفف غني بالسعرات الحرارية، فمثلًا:

كوب صغير من الخوخ المجفف يحتوي على حوالي 200 سعرة حرارية.

الإفراط في تناوله دون مراعاة الكمية قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خصوصًا إذا لم يتم حرق هذه السعرات الزائدة.

4. الحساسية

في حالات نادرة، قد يعاني بعض الأشخاص من:

حساسية تجاه البرقوق أو إحدى مكوناته.

تشمل الأعراض: حكة، تورم، صعوبة في التنفس، أو طفح جلدي.

من يعاني من حساسية الفواكه ذات النواة (كالخوخ، والمشمش، والكرز) قد يكون عرضة لحساسية البرقوق.

5. تداخل مع بعض الأدوية

البرقوق يحتوي على فيتامين K الذي:

يلعب دورًا في تجلط الدم.

يمكن أن يتداخل مع أدوية مضادات التجلط مثل الوارفارين (Warfarin).

لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية أن يستشيروا الطبيب قبل الإفراط في تناول البرقوق.

6. خطر التسمم للرضّع

البرقوق المجفف قد لا يكون مناسبًا للأطفال الرضّع دون سنة، لأنه قد يسبب لهم الإسهال أو آلام المعدة.

كما يجب تجنب إعطاء قطع كبيرة من البرقوق المجفف للصغار لتجنب خطر الاختناق.

7. مشاكل في امتصاص الحديد

يحتوي البرقوق على مركبات تسمى "الفينولات" التي تعيق امتصاص الحديد غير الهيمي (الموجود في المصادر النباتية).

لذلك يُنصح من يعاني من فقر الدم بسبب نقص الحديد بعدم تناوله بكثرة مع الوجبات الغنية بالحديد.



البرقوق فاكهة مفيدة، لكن:

يجب تناوله باعتدال.

الانتباه إلى الكمية خاصة في حال وجود مشاكل هضمية أو أمراض مزمنة.

استشارة الطبيب في حالة وجود حساسية، حمل، أو تناول أدوية معينة.



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