فوائد البرقوق للأطفال، يعزز وظائف المخ ويقوي المناعة

يعد البرقوق مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية التي يمكن أن تدعم نمو الطفل وتطوره.

البرقوق فاكهة لذيذة ومغذية يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية، وخاصة للأطفال في مرحلة النمو.

ويحتوي البرقوق على الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، ويمكن أن يساهم في صحة الطفل بشكل عام مع تقديم وجبة خفيفة لذيذة ومنعشة.

أوضح الدكتور شري كومار سريفاستاف، كبير الاستشاريين سبب وجوب التفكير في إضافة البرقوق إلى النظام الغذائي لطفلك بحسب Onlymyhealth حيث يحوي الكثير من الفوائد منها:

١- غني بالفيتامينات والمعادن



يعتبر البرقوق مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، وهو ضروري لتعزيز جهاز المناعة وتعزيز صحة الجلد، كما يحتوي على فيتامين ك، الذي يساعد في تخثر الدم وصحة العظام، والبوتاسيوم، وهو معدن مهم لوظائف العضلات وصحة القلب.

2- يدعم صحة الجهاز الهضمي



يحتوي البرقوق على نسبة عالية من الألياف الغذائية والسوربيتول الطبيعي، وكلاهما يساعد على الهضم ويمنع الإمساك.

وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يكون تناول البرقوق أو شرب عصير البرقوق علاجًا طبيعيًا وفعالًا.

3- تعزيز المناعة



بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يساعد البرقوق على حماية الجسم من العدوى والأمراض، كما يعمل فيتامين سي والعناصر الغذائية النباتية الموجودة في البرقوق على تقوية جهاز المناعة، مما يجعل الأطفال أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

4. تعزيز قوة العظام



يساهم الكالسيوم وفيتامين ك الموجودان في البرقوق في نمو العظام بشكل صحي لدى الأطفال في مرحلة النمو. ويمكن أن يدعم الاستهلاك المنتظم كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

5- يعزز وظائف المخ



يحتوي البرقوق على مغذيات نباتية ومضادات أكسدة يمكنها دعم التطور المعرفي والذاكرة لدى الأطفال وتساعد هذه المركبات على حماية خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي، مما يعزز التركيز والانتباه بشكل أفضل.

البرقوق

6. ينظم مستويات السكر في الدم



يحتوي البرقوق على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يطلق السكر في مجرى الدم ببطء.

ويساعد هذا في تنظيم مستويات السكر في الدم ويمنع ارتفاع مستويات الطاقة، مما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة للأطفال، وخاصة المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

يشجع على ضبط الوزن بشكل صحي

بفضل محتواه من الألياف وحلاوته الطبيعية، يساعد البرقوق الأطفال على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة غير الصحية في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، وهذا يجعله بديلًا رائعًا للحلويات المصنعة والأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية.

7-تحسين صحة العين



يساهم البرقوق الغني بفيتامين أ وبيتا كاروتين في تحسين الرؤية وصحة العين وقد يساعد الاستهلاك المنتظم في منع إجهاد العين وغيرها من مشاكل الرؤية عند الأطفال.

كيفية تضمين البرقوق في النظام الغذائي لطفلك



قدم البرقوق الطازج كوجبة خفيفة أو في سلطات الفاكهة.

اخلط البرقوق في العصائر للحصول على مذاق حلو طبيعي.



أضف البرقوق المفروم إلى الزبادي أو دقيق الشوفان أو الحبوب.



اصنع هريس البرقوق محلي الصنع للأطفال الصغار والرضع.



اخبز البرقوق في الكعك أو الفطائر للحصول على وجبة مغذية.



يعد البرقوق مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية الأساسية والفوائد الصحية التي يمكن أن تدعم نمو طفلك وتطوره وسواء تم تناوله طازجًا أو مجففًا أو مخلوطًا في الوجبات، فإنه يوفر طريقة طبيعية ولذيذة لتعزيز الصحة.

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