فوائد بذور الشيا لإنقاص الوزن وتنظيم سكر الدم

فوائد بذور الشيا، في السنوات القليلة الأخيرة، أصبحت بذور الشيا واحدة من أكثر الأطعمة الصحية شهرة في العالم، وذاع صيتها بين المهتمين بالتغذية الصحية والأنظمة الغذائية المتوازنة.





تعود أصول بذور الشيا إلى أمريكا الوسطى، حيث كانت تُستخدم كمصدر غذائي رئيسي لدى حضارات الأزتيك والمايا. وكلمة "شيا" تعني "القوة" في لغة المايا، وهو ما يعكس القيمة الغذائية العالية لهذه البذور الصغيرة.



على الرغم من صغر حجمها، فإن بذور الشيا مليئة بالعناصر الغذائية الهامة التي تعود بفوائد عظيمة على الصحة العامة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن بذور الشيا من "الأطعمة السوبر" التي تحمل فوائد صحية كثيرة رغم صغر حجمها. فهي غنية بالمغذيات الطبيعية، وسهلة الاستخدام، وتناسب مختلف الأنظمة الغذائية، سواءً النباتية أو التقليدية.



وبإضافة بذور الشيا إلى النظام الغذائي اليومي، يمكنها أن تعزز الصحة العامة، وتحسّن من طاقة الجسم، وتحافظ على وزنك بطريقة طبيعية وآمنة.

أهم فوائد بذور الشيا لصحة الجسم

بذور الشيا وفوائدها

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد بذور الشيا وكيف يمكن أن تكون إضافة مميزة لأي نظام غذائي صحي.

أولًا: غنية بالعناصر الغذائية الأساسية

تحتوي بذور الشيا على مزيج مميز من الألياف، البروتين، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن. وعلى الرغم من أن الحصة اليومية الموصى بها صغيرة (حوالي ملعقتين كبيرتين)، إلا أن هذه الكمية تحتوي على:

10 جرامات من الألياف

5 جرامات من البروتين

10 جرامات من الدهون (أغلبها أحماض دهنية أوميجا 3)

نسب جيدة من الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والزنك

كما تعتبر بذور الشيا خالية من الغلوتين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين.

ثانيًا: مصدر غني بالألياف

الألياف الموجودة في بذور الشيا، والتي تمثل حوالي 40% من وزنها، لها دور كبير في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. يساعد تناول الألياف على الوقاية من الإمساك، كما يساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد في إدارة الوزن. وبما أن الألياف لا تُهضم في المعدة، فإنها تعمل على إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

ثالثًا: مفيدة لصحة القلب

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وتحديدًا حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يعد من الدهون الصحية المفيدة للقلب. أظهرت دراسات أن استهلاك أوميغا-3 يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ضغط الدم المرتفع، والأمراض القلبية المزمنة.

رابعًا: تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتين، تلعب بذور الشيا دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، خصوصًا بعد الوجبات. وقد أظهرت أبحاث أولية أن بذور الشيا قد تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو التحكم به بشكل أفضل لدى من يعانون منه.

خامسًا: تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل

كانت بذور الشيا تُستخدم تقليديًا كمصدر للطاقة والقدرة على التحمل، وهو ما أكدته بعض الدراسات الحديثة. تحتوي البذور على مزيج متوازن من البروتين، الدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة مستدامة دون التسبب في ارتفاع حاد في مستويات السكر. لهذا السبب، أصبحت بذور الشيا خيارًا شائعًا بين الرياضيين وممارسي النشاط البدني.

سادسًا: تدعم صحة العظام

تعد بذور الشيا من المصادر النباتية الغنية بالكالسيوم، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان. تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على حوالي 18% من الاحتياج اليومي الموصى به من الكالسيوم. كما تحتوي على المغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان في تكوين العظام والحفاظ على قوتها. لذلك، فإن إدراج بذور الشيا في النظام الغذائي قد يساعد على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

سابعًا: تساعد في إنقاص الوزن

تحتوي بذور الشيا على خصائص فريدة تساعد في تقليل الوزن، خاصة عند إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن. عند نقعها في الماء أو أي سائل، تمتص البذور كمية كبيرة من السوائل وتنتفخ لتُشكل مادة هلامية تزيد من الشعور بالامتلاء. هذه الخاصية تقلل من كمية الطعام التي يتناولها الشخص، وتقلل أيضًا من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ثامنًا: خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من تلف الخلايا. هذا التأثير يحمي من الإصابة بعدة أمراض مزمنة، ويعزز مناعة الجسم، ويساهم في تأخير علامات التقدم في السن مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

تاسعًا: دعم صحة الجلد والشعر

الفيتامينات والمعادن الموجودة في بذور الشيا، إلى جانب أوميغا-3، تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة الجلد والشعر. فهي تساعد على ترطيب البشرة، وتقليل الالتهابات، وتحفيز نمو الشعر الصحي. لذلك، فإن تناول بذور الشيا بانتظام يمكن أن يكون جزءًا من روتين الجمال الطبيعي.

بذور الشيا لصحتك

طرق استخدام بذور الشيا



يمكن استخدام بذور الشيا بطرق متنوعة، منها:

إضافتها إلى العصائر أو الزبادي

خلطها مع الحليب النباتي أو الماء لصنع "بودينغ الشيا"

رشها على السلطة أو الشوربة

استخدامها كمكون في الخبز أو الحلويات الصحية

استخدامها كبديل للبيض في الوصفات النباتية (بخلط ملعقة شيا مع 3 ملاعق ماء)



وأخيرًا تنصح الدكتورة مروة، بأنه دائمًا يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل استخدامها بشكل مفرط، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم أو يتناولون أدوية معينة.

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