أخبار الحوادث اليوم، الإعدام في قضية "بشاير" وعشيقها "أحمد"، مصرع وإصابة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالقليوبية، كتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع وإصابة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالقليوبية
لقى عاملان مصرعهما، وتم إنقاذ عامل ثالث، إثر سقوطهم في بيارة لتسليكها بترعة الإعجام بدائرة قسم شرطة قليوب، أثناء قيامهم بأعمال التطهير.
لمعاكستهم الفتيات، ضبط 4 متهمين اعتدوا على شابين بالأسلحة البيضاء في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو، وهم يعاكسون فتيات ويتعدون على شابين باستخدام أسلحة بيضاء، بعد أن حاولا التصدي لهم أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية.. وضبط جميع المتورطين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أطراف مشاجرة عنيفة شهدتها محافظة الشرقية، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة فاقوس، وذلك عقب تداول فيديو يوثق الواقعة.
رئيس بعثة القرعة: اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة
أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اكتمال تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.
ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سيدة ونجلها بأسلحة بيضاء في المطرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على سيدة ونجلها باستخدام أسلحة بيضاء بمنطقة المطرية في القاهرة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.
سقوط تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي.
الدستورية: إلزام محكمة غير مختصة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى «غير دستوري»
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي
أزمة أحفاد نوال الدجوي، شكك حفيد نوال الدجوي، عمرو الدجوي، في رواية محامي إنجي وماهيتاب، بنتي عمته الدكتورة منى الدجوي، مشيرًا إلى أن المحامي لا يرغب في التصالح، مدعيًا أن التصالح ليس في صالحه، وأنه قرر أن يثير المشكلة بشكل أكبر، وأن حديثه يحاسب عليه بالقانون، حسبما ادعى عمرو الدجوي.
تطور قضائي جديد في أزمة عفاف شعيب والمخرج محمد سامي
حددت محكمة النقض جلسة 19 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، على حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي من تهمة إهانة موكلته وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار علنًا.
إصابة 5 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة والحماية المدنية تنقذ المنطقة من كارثة (فيديو)
أصيب 5 أشخاص إثر حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحديدًا بالطابقين الثالث والرابع.
القصة الكاملة لحكم الإعدام في قضية "بشاير" وعشيقها "أحمد"
قضت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، بالإجماع بمعاقبة "بشاير" وعشيقها "أحمد" بالإعدام شنقا، وذلك بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة بشعة هزت الرأي العام.
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