أخبار الحوادث اليوم، الإعدام في قضية "بشاير" وعشيقها "أحمد"، مصرع وإصابة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالقليوبية، كتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقى عاملان مصرعهما، وتم إنقاذ عامل ثالث، إثر سقوطهم في بيارة لتسليكها بترعة الإعجام بدائرة قسم شرطة قليوب، أثناء قيامهم بأعمال التطهير.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو، وهم يعاكسون فتيات ويتعدون على شابين باستخدام أسلحة بيضاء، بعد أن حاولا التصدي لهم أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أطراف مشاجرة عنيفة شهدتها محافظة الشرقية، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة فاقوس، وذلك عقب تداول فيديو يوثق الواقعة.

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اكتمال تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على سيدة ونجلها باستخدام أسلحة بيضاء بمنطقة المطرية في القاهرة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي.

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

أزمة أحفاد نوال الدجوي، شكك حفيد نوال الدجوي، عمرو الدجوي، في رواية محامي إنجي وماهيتاب، بنتي عمته الدكتورة منى الدجوي، مشيرًا إلى أن المحامي لا يرغب في التصالح، مدعيًا أن التصالح ليس في صالحه، وأنه قرر أن يثير المشكلة بشكل أكبر، وأن حديثه يحاسب عليه بالقانون، حسبما ادعى عمرو الدجوي.

حددت محكمة النقض جلسة 19 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، على حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي من تهمة إهانة موكلته وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار علنًا.

أصيب 5 أشخاص إثر حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحديدًا بالطابقين الثالث والرابع.

قضت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، بالإجماع بمعاقبة "بشاير" وعشيقها "أحمد" بالإعدام شنقا، وذلك بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة بشعة هزت الرأي العام.







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