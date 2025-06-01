الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

القصة الكاملة لحكم الإعدام في قضية "بشاير" وعشيقها "أحمد"

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، بالإجماع بمعاقبة "بشاير" وعشيقها "أحمد" بالإعدام شنقا، وذلك بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني في جريمة بشعة هزت الرأي العام.

 

وقعت الجريمة في قرية الودي التابعة لمركز الصف جنوب الجيزة، حيث أقدما على قتل "كامل.ص" زوج "بشاير" وشقيق "أحمد" من أجل أن يفسح لهما المجال لإقامة علاقة آثمة والزواج.

 

كما قضت الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، في 4 ديسمبر 2024، بإعدام "بشاير" و"أحمد" شنقا، بعدما أبدى المفتي رأيه بإعدامهما في القضية رقم 4771 لسنة 2024 جنايات الصف، المُقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.

 

تعود وقائع الجريمة إلى يوم 8 فبراير 2024، حيث أقدم "أحمد" و"بشاير" على قتل "كامل.ص"، زوج "بشاير" وشقيق "أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

 

 إذ كانت بين المتهمة الثانية "بشاير" وبين المتهم الأول "أحمد" علاقة آثمة منذ فترة، مما دفعهما إلى التفكير في التخلص من "كامل" كي يتمكنا من الزواج.

 

إعداد طعام يحتوي على سم قاتل

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، كان المخطط بأن تقوم "بشاير" بإعداد طعام يحتوي على سم قاتل وقدمته لزوجها "كامل". 

 

وما إن تناول "كامل" طعامه حتى شعر بإعياء شديد، فاستدعت "بشاير" عشيقها "أحمد"، الذي حضر فورا إلى المنزل، وقام كلاهما بتطويق عنق "كامل" برباط قماش كان يرتديه المتهم الأول، وجذبا طرفي الرباط بكل قوتهما حتى لقي "كامل" حتفه خنقا.

 

وبعد تنفيذ الجريمة، حاول المتهم "أحمد" إخفاء آثار الجريمة بإيهام الناس أن الوفاة حدثت بشكل طبيعي، فقام بنقل "كامل" إلى المستشفى محاولة منه لإنقاذه، ولكن كان قد فارق الحياة بالفعل.

 

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن "بشاير" و"أحمد" كانا قد عقدا العزم على قتل "كامل" بسبب العلاقة الآثمة بينهما. كما أكدت التقارير الطبية التي أُرفقت بالقضية أن وفاة "كامل" كانت نتيجة خنقه بعد تناوله السم الممزوج في الطعام.

 

وبعد أن عرضت النيابة العامة القضية أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهمين "بشاير" و"أحمد" في 4 ديسمبر 2024. كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم في 5 يونيو 2025، لتصبح هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

 

وقد أبدت المحكمة أن جريمة القتل تمت بخطط مدروسة ومتعمدة، وأن المتهمين استهدفا قتله في سبيل تنفيذ رغباتهما الشخصية، وهو ما يستدعي توقيع أقصى عقوبة عليهما.

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