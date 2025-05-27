الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شاب دافع عن والدته وشقيقته بالجيزة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم الرئيسي بقتل الشاب هشام، الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال دفاعه عن والدته وشقيقته، بعد تعرضهما لتحرش لفظي في شارع اللبيني بمنطقة الهرم.

الضحية هشام
الضحية هشام

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات الجريمة، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

ووفق ما جاء في أقوال شهود العيان وتحريات رجال المباحث، فقد بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بعد قيام الأخير بالتحرش اللفظي بوالدة المجني عليه وشقيقته. وبعد انصراف المتهم، عاد لاحقا برفقة آخرين، وانهالوا على هشام ضربا، حيث تعرض لاعتداء وحشي شمل ضربة "شاكوش" في الرأس وطعنة نافذة من الركبة حتى منتصف الجسد، تسببت في قطع بالشرايين ونزيف حاد.

ورغم محاولات إنقاذه بإجراء عدة جراحات داخل المستشفى، إلا أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتستكمل النيابة المختصة التحقيقات، في انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لكشف كافة التفاصيل الدقيقة حول سبب الوفاة.

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة الهرم

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