الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

رئيس بعثة القرعة: اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

اكتمال تفويج الحجاج
اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، فيتو

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اكتمال تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

 

رئيس بعثة القرعة: اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

وقال: إن التفويج تم بعد أن قضى حُجّاج القرعة عدة أيام في رحاب المدينة المنوّرة، استمتعوا خلالها بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة.

وأوضح أنه تم نقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة مزودة بأجهزة “جي بي إس”، فيما تم نقل حقائبهم مسبقًا إلى مقار إقامتهم في مكة، لتوفير الراحة لهم خلال التنقل.

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 احتفالات لاستقبال الحجاج

وأشار إلى أنه تم تنظيم احتفالات لاستقبال الحجاج والترحيب بهم، وتوزيع الهدايا عليهم وسط سعادة كبيرة منهم بهذه الحفاوة.
من جانبهم، أعرب الحجاج عن ارتياحهم لما لمسوه من تنظيم وخدمات متميزة قدمتها بعثة وزارة الداخلية، التي حرصت على توفير كل سبل الراحة لضمان أداء المناسك في يسر وأمان.

وتحرص بعثة حج القرعة على تنفيذ منظومة تيسيرات وخدمات متكاملة طوال فترة أداء المناسك للحفاظ على راحة الحجاج وتيسير تنقلاتهم وتمكينهم من أداء شعائرهم في سهولة ويسر.

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