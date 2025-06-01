إصابة 5 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة والحماية المدنية تنقذ المنطقة من كارثة (فيديو)

أصيب 5 أشخاص إثر حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحديدًا بالطابقين الثالث والرابع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حريق في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص باختناقات وحروق متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والتي نجحت في إخماد الحريق بالكامل دون أن يمتد إلى المباني السكنية أو الصناعية المجاورة، مما ساهم في تجنّب كارثة أكبر.

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