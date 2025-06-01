مصرع وإصابة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالقليوبية

لقى عاملان مصرعهما، وتم إنقاذ عامل ثالث، إثر سقوطهم في بيارة لتسليكها بترعة الإعجام بدائرة قسم شرطة قليوب، أثناء قيامهم بأعمال التطهير.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بسقوط 3 عمال في بيارة بترعة الإعجام، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العمال الثلاثة كانوا يقومون بأعمال تسليك البيارة، إلا أنهم سقطوا بداخلها، وتمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ أحدهم وانتشال جثة الثاني، فيما لا تزال الجهود مستمرة لانتشال جثة العامل الثالث.

وتكثف قوات الأمن جهودها لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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