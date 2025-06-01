الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سيدة ونجلها بأسلحة بيضاء في المطرية

قرار جديد بشأن محاكمة 22 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

 

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة تيار كهربائي سرقة التيار الكهربائى والهاربين من الاحكام القضائية قضية سرقة تيار كهربائى

مواد متعلقة

ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سيدة ونجلها بأسلحة بيضاء في المطرية

قرار جديد بشأن محاكمة 22 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة قتل نجلي عمه في الزقازيق

مقتل عامل بطلق ناري في قنا

مصرع وإصابة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالقليوبية

لمعاكستهم الفتيات، ضبط 4 متهمين اعتدوا على شابين بالأسلحة البيضاء في القاهرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية.. وضبط جميع المتورطين

ضبط سائق أجرة أدى حركات استعراضية في موكب زفاف بالعجوزة

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

جماهير بيراميدز تملأ مدرجات ملعب 30 يونيو قبل مواجهة صن داونز (فيديو وصور)

ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى صن داونز (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

أسطورة نيجيريا كانو يحمل كأس دوري أبطال أفريقيا لملعب الدفاع الجوي (صور)

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 1/6/2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط في البورصة والشركات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية