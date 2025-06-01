الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

تطور قضائي جديد في أزمة عفاف شعيب والمخرج محمد سامي

عفاف شعيب
عفاف شعيب

حددت  محكمة النقض  جلسة 19 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، على حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي من تهمة إهانة موكلته وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار علنًا.

 

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أكد محامي الفنانة عفاف شعيب أنه تقدّم بطعن رسمي أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح محمد سامي، وإعادة النظر في القضية التي اتهم فيها بارتكاب جريمة سب وقذف علني.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت سابقًا ببراءة المخرج محمد سامي، بعد أن قضت محكمة أول درجة بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، بعد ثبوت توجيهه ألفاظًا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، وذلك استنادًا إلى بلاغ رسمي تقدمت به أمام النيابة العامة.

 

الدفاع ورد محمد سامي:


حضرمحامي محمد سامي  أمام المحكمة، ودفع بـ: انتفاء أركان الجريمة، عدم توافر القصد الجنائي، تقديم مذكرة دفاع وحافظة مستندات تثبت براءة موكله، لتقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم.

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