مقتل عامل بطلق ناري في قنا

شهدت محافظة قنا، اليوم الأحد، جريمة مروعة بعد مصرع عامل بطلق ناري في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل مقتل عامل في دشنا – قنا

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا يُفيد بمقتل شخص يُدعى ع.ر.ع، يبلغ من العمر 42 عامًا، متأثرًا بطلق ناري في منطقة الدبايات بقرية السمطا، دائرة مركز دشنا.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، جرى الفحص الميداني وتبين مصرع العامل على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جهود التحريات والمتابعة

قامت الجهات الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت وحدة مباحث مركز دشنا بالتحري عن ملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجاني المتورط في إطلاق النار.

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