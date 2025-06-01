سقوط تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل واقعة نصب واحتيال على أحد المواطنين



رصدت أجهزة الأمن واقعة تضمن الفيديو شكوى أحد المواطنين من تعرضه لعملية نصب وسرقة بطاقته البنكية وكلمة السر الخاصة بها، من قِبل إحدى السيدات أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بمنطقة الساحل في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبيّن أن قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، يفيد بتعرضه لعملية احتيال من قِبل سيدتين أثناء محاولته سحب مبلغ مالي من ماكينة ATM.

قامت المتهمتان بادعاء مساعدته، واستغلتا الموقف في استبدال بطاقته البنكية بكارت آخر، وسحبتا مبلغًا ماليًا من حسابه.

وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم سيدتان وشخصان – لهم معلومات جنائية سابقة، وضبط أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين، وخاصة كبار السن، باستخدام أسلوب "المغافلة"، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الطريقة.

وتم استدعاء عدد من المجني عليهم الذين تعرفوا على المتهمين، واتهموهم صراحة بارتكاب وقائع السرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.