الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي

خلى بالك من فلوسك..
خلى بالك من فلوسك.. سقوط تشكيل عصابى للنصب وسرقة أموال المو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط  تشكيل عصابي للنصب وسرقة أموال المواطنين من ماكينات الصراف الآلي.

 

تفاصيل واقعة نصب واحتيال على أحد المواطنين


رصدت أجهزة الأمن واقعة تضمن الفيديو شكوى أحد المواطنين من تعرضه لعملية نصب وسرقة بطاقته البنكية وكلمة السر الخاصة بها، من قِبل إحدى السيدات أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بمنطقة الساحل في محافظة القاهرة.

 

 وبالفحص تبيّن أن قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، يفيد بتعرضه لعملية احتيال من قِبل سيدتين أثناء محاولته سحب مبلغ مالي من ماكينة ATM.

قامت المتهمتان بادعاء مساعدته، واستغلتا الموقف في استبدال بطاقته البنكية بكارت آخر، وسحبتا مبلغًا ماليًا من حسابه.

 وبتكثيف التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم سيدتان وشخصان – لهم معلومات جنائية سابقة، وضبط أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش.

الأمن يكشف ملابسات فيديو اقتحام محل والاعتداء على مالكه في الشرقية

ضبط 31 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

 وبمواجهتهم، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة مدخرات ومعاشات المواطنين، وخاصة كبار السن، باستخدام أسلوب "المغافلة"، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الطريقة.

وتم استدعاء عدد من المجني عليهم الذين تعرفوا على المتهمين، واتهموهم صراحة بارتكاب وقائع السرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية تشكيل عصابى للنصب بمديرية امن القاهرة خلية دائرة قسم شرطة المطرية ضبط تشكيل عصابي قسم شرطة المطرية قسم شرطة الزيتون ماكينات الصراف الآلي مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 31 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج الشهادات وبطاقة الرقم القومى بمحال الإقامة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 12 مليون جنيه

تحرير 939 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية: تحرير 21455 قضية تسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالمحافظات

قرارات النيابة في حادث دهس سائق سيارة لمواطن وزوجته وحماته بالمقطم

تفاصيل حريق هائل يلتهم سوق السيراميك في المرج.. النيران التهمت 33 محلا والخسائر بالملايين.. وقرارات عاجلة من النيابة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

مشيرة خطاب تتقدم باستقالتها من رئاسة القومي لحقوق الإنسان

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

هذا اللاعب على رأس أولوية الزمالك لتعديل عقده

اتجاه في الزمالك لإعارة هذا اللاعب

اعترافات أم قتلت ابنتها الحامل في قنا بسبب رفضها العودة لزوجها

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية