الأمن يكشف ملابسات فيديو اقتحام محل والاعتداء على مالكه في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى أحد المحال التجارية والتعدي بالضرب على أحد الأشخاص بمحل عمله بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية القائم بالنشر، وهو مالك محل بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية – ويعاني من إصابات سطحية (سحجات).

فيديو اقتحام محل وتعدى على مالكه فى الشرقية

وبسؤاله، أفاد بتضرره من أربعة أشخاص من ذات المنطقة، لقيامهم بالتعدي عليه وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد القائم بالنشر لإدارته منشأة بدون ترخيص.

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