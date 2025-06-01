الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

لمعاكستهم الفتيات، ضبط 4 متهمين اعتدوا على شابين بالأسلحة البيضاء في القاهرة

ضبط 4 أشخاص عاكسوا
ضبط 4 أشخاص عاكسوا فتيات واعتدوا على شابين بالأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو، وهم يعاكسون فتيات ويتعدون على شابين باستخدام أسلحة بيضاء، بعد أن حاولا التصدي لهم أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبيها، وهم 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة بيضاء.

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بمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة كما ورد بالفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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معاكسة الفتيات مشاجرة أسلحة بيضاء مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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