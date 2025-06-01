ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سيدة ونجلها بأسلحة بيضاء في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على سيدة ونجلها باستخدام أسلحة بيضاء بمنطقة المطرية في القاهرة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

تفاصيل الواقعة كما ظهرت بالفيديو:

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على سيدة ونجلها باستخدام أدوات حادة وسط الشارع، ما أثار حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا مطالبين بسرعة ضبط الجناة.

وبالفحص، تبيّن أن قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من سيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) تُفيد بتعرضها ونجلها للاعتداء من قبل شخصين بسبب خلافات حول الجيرة.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهما سلاحين أبيضين (الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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