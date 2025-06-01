الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سيدة ونجلها بأسلحة بيضاء في المطرية

ضبط شخصين اعتدوا
ضبط شخصين اعتدوا على سيدة في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على سيدة ونجلها باستخدام أسلحة بيضاء بمنطقة المطرية في القاهرة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

قرار جديد بشأن محاكمة 22 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة قتل نجلي عمه في الزقازيق

 

تفاصيل الواقعة كما ظهرت بالفيديو:

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على سيدة ونجلها باستخدام أدوات حادة وسط الشارع، ما أثار حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا مطالبين بسرعة ضبط الجناة.

وبالفحص، تبيّن أن قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من سيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) تُفيد بتعرضها ونجلها للاعتداء من قبل شخصين بسبب خلافات حول الجيرة.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهما سلاحين أبيضين (الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعتداء على سيدة في المطرية فيديو ضرب سيدة وابنها في القاهرة خلافات جيرة تتحول لجريمة اعتداء بالأسلحة البيضاء في المطرية مشاجرة المطرية

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن محاكمة 22 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة قتل نجلي عمه في الزقازيق

مقتل عامل بطلق ناري في قنا

مصرع وإصابة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالقليوبية

لمعاكستهم الفتيات، ضبط 4 متهمين اعتدوا على شابين بالأسلحة البيضاء في القاهرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية.. وضبط جميع المتورطين

ضبط سائق أجرة أدى حركات استعراضية في موكب زفاف بالعجوزة

رئيس بعثة القرعة: اكتمال تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

كأس دوري أبطال أفريقيا يزين ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

شركة مقاولات عرضت خدماتها مجانًا، تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة بالأقصر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط في البورصة والشركات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية