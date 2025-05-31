ما هي "بطن الكورتيزول" وكيفية التخلص منها؟

بات مصطلح "بطن الكورتيزول" شائعًا لوصف زيادة الوزن، لا سيما حول منطقة البطن، ويُشار إليه أحيانًا بـ "البطن الهرموني".

ورغم أنه ليس تشخيصًا طبيًا، إلا أنه قد يكون مؤشرًا على اضطرابات داخلية في الجسم، ومرتبطًا بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول الذي يلعب دورًا في تحديد مكان وكمية الدهون المتراكمة.

الكورتيزول وزيادة الوزن

يُعرف الكورتيزول بـ "هرمون التوتر"، وتُنتجه الغدد الكظرية جنبًا إلى جنب مع الأدرينالين، وكلاهما يساهم في استجابة الجسم للتوتر. بينما يُعد الأدرينالين المحفز لاستجابة "القتال أو الهروب"، يأتي الكورتيزول بعدها ليُبقي الجسم في حالة تأهب، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وعلى الرغم من الربط الشائع بين التوتر المزمن وارتفاع مستويات الكورتيزول وتراكم الدهون في البطن، إلا أن الدكتور ريكسفورد أهيما، مدير قسم الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، يؤكد أن هذا المفهوم لا تدعمه أدلة علمية قوية.

ومع ذلك، هناك حالات طبية تُسبب ارتفاعًا غير طبيعي في مستويات الكورتيزول، وتؤدي إلى زيادة الوزن كأحد آثارها الجانبية، أبرزها:

متلازمة كوشينغ: تُسبب هذه الحالة إفراز الجسم لكميات مفرطة من الكورتيزول، نتيجة لوجود ورم أو كأثر جانبي لبعض الأدوية. من أبرز أعراضها زيادة الوزن في البطن مع بقاء الأطراف نحيفة، بالإضافة إلى زيادة وزن الوجه، وظهور كتلة دهنية بين الكتفين، وعلامات تمدد وردية أو أرجوانية على الجلد، ورقة وهشاشة الجلد، وبطء التئام الجروح، وحب الشباب.

متلازمة الأيض: تُعد متلازمة الأيض مجموعة من الأعراض التي تزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتات الدماغية. ويتميز المصابون بها غالبًا بشكل "تفاحة" للجسم، أي تراكم الدهون بشكل أكبر في منطقة البطن. وتشمل علاماتها محيط خصر كبير، وارتفاع ضغط الدم (130/80 ملم زئبق أو أعلى)، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وارتفاع الدهون الثلاثية (أكثر من 150 ملغ/ديسيلتر)، وانخفاض الكوليسترول الجيد HDL (أقل من 40 ملغ/ديسيلتر للرجال و50 ملغ/ديسيلتر للنساء). يشخص الطبيب متلازمة الأيض عند ظهور ثلاث أو أكثر من هذه العلامات.

ومتلازمة الأيض أكثر شيوعًا لدى كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث، وترتبط بمقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة. ورغم أن الأسباب الدقيقة غير مفهومة تمامًا، إلا أن العوامل الوراثية، والإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية ومعالجة، وقلة النوم والنشاط البدني، والضغط النفسي والاجتماعي، كلها عوامل تساهم في حدوثها.

أنواع دهون البطن

تُصنف دهون البطن إلى نوعين رئيسيين:

دهون تحت الجلد: تتواجد مباشرة أسفل الجلد.

الدهون الحشوية: تتركز في عمق الجسم حول الأعضاء الداخلية. تُزيد الدهون الحشوية الزائدة من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسكري وأمراض القلب.

كيفية التعامل مع زيادة الوزن في البطن

رغم أن خفض مستويات التوتر قد لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان دهون البطن بشكل مباشر، إلا أنه يُعد ممارسة صحية تُحسن الصحة العامة وقد تُساهم في فقدان الوزن. ومن أبرز الممارسات المُوصى بها:

ممارسة الرياضة بانتظام: اختر نشاطًا تستمتع به وخصص له وقتًا في جدولك. يُوصي الدكتور أهيما بالمشي 8000 خطوة يوميًا على الأقل، ودمج تمارين المقاومة في الروتين الأسبوعي، مع تجنب الإفراط في التمرين دون راحة كافية، فقد يزيد ذلك من الكورتيزول.

إعطاء الأولوية للنوم: احصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، والتزم بجدول نوم واستيقاظ منتظم، واستهدف ثماني ساعات يوميًا في غرفة باردة ومظلمة وخالية من المشتتات.

تعزيز استرخاء الجسم والعقل: تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، تمارين التنفس، التاي تشي، واليقظة الذهنية، تُساعد على تنظيم الجهاز العصبي وتخفيف التوتر.

قضاء الوقت في الطبيعة: تشير الدراسات إلى أن قضاء 20 دقيقة فقط في المساحات الخضراء يُخفض مستويات الكورتيزول بشكل ملحوظ.

الامتناع عن التدخين: بالإضافة إلى أضراره الصحية العامة، يُمكن أن يزيد التدخين من مستويات الكورتيزول ويؤثر سلبًا على النوم.

تكوين علاقات اجتماعية: التفاعل مع الأشخاص الذين يُشعِرونك بالهدوء والرضا يُساهم في تحسين الصحة النفسية والمزاج.

إذا كانت دهون البطن ناتجة عن حالة طبية مثل متلازمة كوشينغ، يُمكن للطبيب وصف علاج يُقلل الكورتيزول ويُخفف الأعراض. حيث قد تقلل "حاصرات الكورتيزول" من مستويات الكورتيزول لدى مرضى متلازمة كوشينغ الذين لا يُمكنهم الخضوع للجراحة. ومع ذلك، لا يوجد دليل مُثبت يدعم استخدام هذه الحاصرات كمكملات غذائية في حالات السمنة الشائعة. ومن المهم الحذر من الشركات التي تدّعي قدرتها على التسبب في فقدان الوزن عن طريق التحكم في الكورتيزول دون تشخيص طبي.

النظام الغذائي ودوره في خفض الكورتيزول

لا يوجد "نظام غذائي محدد لبطن الكورتيزول"، ولكن هناك أنماط غذائية صحية تُساهم في تقليل الالتهاب وإبطاء إنتاج الكورتيزول. تشير الأبحاث إلى أن بعض الأطعمة تُساعد في خفض الكورتيزول، مثل:

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: الأفوكادو، الموز، الشوكولاتة الداكنة، البروكلي، والسبانخ.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية: الأسماك (الأنشوجة، السلمون، التونة)، بذور الشيا، بذور الكتان، والجوز.

الأطعمة التي تُعزز صحة الأمعاء: الزبادي اليوناني، الكومبوتشا، ومخلل الملفوف.

ويُمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر والكحول والكافيين إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول.

يُعد النظام الغذائي المتوسطي نموذجًا صحيًا للحد من الالتهاب وقد يُخفض مستويات الكورتيزول. يركز هذا النظام على الدهون الصحية والأطعمة النباتية، مثل:

الإكثار من الفواكه والخضراوات.

الفاصوليا، العدس، والمكسرات.

الحبوب الكاملة (خبز القمح الكامل، الأرز البني).

زيت الزيتون البكر الممتاز كزيت أساسي للطهي والتتبيل.

الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الجبن والزبادي بكميات معتدلة.

البروتين من الدجاج، الديك الرومي، السمك، والفاصوليا.

كمية قليلة من اللحوم الحمراء أو عدم تناولها.

كمية قليلة من الحلويات والمشروبات السكرية والزبدة أو عدم تناولها.

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