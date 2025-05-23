يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة، فوائد وأضرار خل التفاح الخام

خل التفاح (ACV) مكون غذائي عرف منذ آلاف السنين بعناصره الصحية، حيث استُخدم قديمًا لعلاج السعال والالتهابات، بينما يُروج له اليوم كمساعد على إنقاص الوزن، وعلاج ارتجاع المريء، ومنظم لمستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يثير البعض تساؤلات حول فعاليته، مشددين على الحاجة لمزيد من الأبحاث لدعم هذه الادعاءات.

خل التفاح هو عصير تفاح مُخمّر مرتين، ويشتهر بتركيزه العالي من حمض الأسيتيك (حوالي 5% إلى 6%) الذي يتكون أثناء عملية التخمير ويُعتقد أنه المصدر الرئيسي لفوائده الصحية. وتُصنع هذه المادة عن طريق خلط التفاح المهروس مع الخميرة أو السكر، ثم تُخمر البكتيريا الطبيعية والخميرة العصير، محولةً الكربوهيدرات إلى كحول. تتحول الكحول بعد ذلك إلى حمض الأسيتيك في مرحلة تخمير ثانية.

لا يحتوي خل التفاح على كميات كبيرة من الفيتامينات أو المعادن أو السعرات الحرارية، وأن فوائده الصحية المحتملة تكمن في مكونات غير مدرجة في الملصق الغذائي القياسي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يحتوي خل التفاح الخام على:

حمض الأسيتيك: الذي يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة.

بروبيوتيك طبيعي (بكتيريا نافعة): يمكن أن يُحسن جهاز المناعة وصحة الأمعاء.

مضادات الأكسدة: وهي مواد طبيعية يمكن أن تمنع تلف خلايا الجسم.

يُباع خل التفاح في نوعين: المُبستر والخام. وللأغراض الصحية، يُفضل معظم الناس استخدام خل التفاح الخام، وهو النوع الذي يكون عكرًا قليلًا ويحتوي على رواسب في قاع الزجاجة، والتي تُشير إلى وجود المزيد من البكتيريا الطبيعية والخميرة.

فوائد خل التفاح

تشير بعض الدراسات إلى أن خل التفاح قد يُحسن الصحة، ومنها:

يُخفض نسبة السكر في الدم: يُعد هذا أحد أهم الادعاءات الصحية لخل التفاح، خاصةً فيما يتعلق بالسكري من النوع الثاني. يُظهر تحليل للدراسات أن خل التفاح قد يُخفض مستويات الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام عند تناوله مع وجبة غنية بالكربوهيدرات المعقدة.

,يفعل ذلك عن طريق إبطاء انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة وامتصاص جزيئات الجلوكوز.

يخفض نسبة الكوليسترول: تشير نفس المراجعة التحليلية إلى أن خل التفاح يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، ويرفع نسبة الكوليسترول "الجيد" (HDL).

يُهدئ ارتجاع المريء: يوصي بعض الناس بخل التفاح لعلاج ارتجاع المريء، باعتباره بروبيوتيك يمكنه إدخال بكتيريا "نافعة" إلى الأمعاء.

يُساعد في إنقاص الوزن: يزعم البعض أن خل التفاح قد ساعدهم على إنقاص الوزن، لكن الدليل العلمي لا يزال غير مؤكد. تشير مراجعة منهجية للدراسات إلى أن خل التفاح يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة. كما أظهرت دراسة أخرى على مراهقين وشباب يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن خل التفاح قد يُساهم في خفض وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.

يُعزز جهاز المناعة: نظرًا لتخميره، يُعد خل التفاح غنيًا بالبروبيوتيك الطبيعي، الذي يُوازن ميكروبات الأمعاء ويُحسن صحة المناعة. كما يحتوي على مستويات عالية من البوليفينول التي تحيد الجذور الحرة في الجسم، مما يُساهم في تحسين صحة الخلايا.

dمنع تلف الخلايا: يحتوي خل التفاح على مضادات أكسدة تحمي الخلايا من الجذور الحرة، وهي ذرات وجزيئات وأيونات يمكن أن تغير الحمض النووي الخلوي.

الآثار الجانبية لخل التفاح

يُعد خل التفاح شديد الحموضة، مما قد يُسبب بعض المشاكل:

تآكل مينا الأسنان: يمكن أن تُؤدي حموضته إلى تآكل مينا الأسنان، وهو الدرع الواقي الذي يغطي سطح الأسنان.

حرقة في المريء: قد يُسبب حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح النقي غير المخفف حرقة في المريء.

للوقاية من هذه المشاكل، ينصح بتخفيف خل التفاح بإضافة ملعقة كبيرة منه إلى كوب من الماء الدافئ، مما يُقلل من كمية الحمض التي تصل إلى الأسنان والحلق.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى:

انخفاض مستويات البوتاسيوم: قد يؤثر خل التفاح على مستويات البوتاسيوم. يُنصح بعدم استخدامه لمن يعانون بالفعل من انخفاض مستويات البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم).

التفاعلات الدوائية: يجب استشارة الطبيب قبل تناول خل التفاح إذا كنت تتناول أي أدوية، حيث قد يتفاعل مع بعض أنواع الأدوية مثل الأنسولين، مدرات البول، الملينات، وبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم.

الغثيان والقيء: بعض الناس لا يستطيعون تحمل طعم وحموضة خل التفاح. إذا سبب لك الغثيان، فتوقف عن استخدامه.

يجب على المصابين بشلل المعدة (اضطراب يُصعب مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي) إدراك أن خل التفاح يبطئ إفراغ المعدة. كما يجب إبقاء خل التفاح النقي بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب شربه أو ملامسته لجلدهم.

أفضل طريقة لاستخدام خل التفاح

لا توجد جرعة محددة لخل التفاح. لذا، يُنصح باستشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد الجرعة الآمنة واتباع التعليمات الموجودة على ملصق المنتج. ويعد خل التفاح آمن لمعظم الناس بكميات صغيرة. لكن تذكر أنه لم يُعتمد لعلاج أي حالات صحية.

يمكن البدء ببضع قطرات ممزوجة بالماء وزيادة الجرعة تدريجيًا إلى ما لا يزيد عن ملعقتين كبيرتين يوميًا. يمكن أيضًا:

وضع ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب شاي دافئ لتخفيف الطعم.

إضافته إلى الصلصات المفضلة أو تتبيلات السلطة أو التتبيلات لإضفاء نكهة لاذعة.

استخدامه في الحفظ والتمليح، حيث تقضي حموضته على البكتيريا التي قد تسبب فساد الطعام.

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