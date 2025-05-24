أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم، احذر تجاهلها لتجنب انسداد الشرايين

ارتفاع الكوليسترول بالدم من المشكلات الصحية التي تصيب الإنسان دون أن يلاحظ، إذ لا يسبب أعراضا ظاهرة، أو حتى أعراضًا غير ظاهرة كالضعف والخمول، وغيرها.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

و يرتبط هذا المرض ارتباط مباشر بأمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين، مما يُؤدي إلى احتشاء عضلة القلب، المعروف أيضًا بالنوبة القلبية.

وأوصي الأطباء بأهمية قياس الكوليسترول بإستمرار وان أفضل طريقة لتحديد مستوى الكوليسترول هي إجراء فحص دم.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم منها:

بقع صفراء حول الجفون

من أبرز علامات ارتفاع الكوليسترول ظهور بقع أو نتوءات صفراء على الجفون أو حولها.

تسمى هذه الرواسب الدهنية تحت الجلد وتظهر على شكل بقع صغيرة تحت العينين، وهي لينة وغير مؤلمة، وعادة ما تكون غير ضارة، ولكنها غالبا ما تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

حلقة رمادية أو بيضاء حول القرنية بالعين



تسمى هذه الحلقة الرمادية أو البيضاء التي تتشكل حول حافة القرنية الجزء الأمامي الشفاف من العين قوس القرنية أو القوس الشيخوخي.

ورغم شيوع هذه الحلقة لدى كبار السن، إلا أن وجودها لدى الشباب (أقل من 45 عامًا) قد يكون علامة تحذيرية لارتفاع الكوليسترول.

تتكون هذه الحلقة بسبب تراكم رواسب الكوليسترول في القرنية.

البثور أو النتوءات الجلدية



النتوءات أو البثور صغيرة صفراء اللون تظهر على الجلد نتيجة تراكم الكوليسترول تحته.

يمكن أن تظهر على الوجه، وخاصةً على الخدين والجفون وحول العينين، وكذلك في أجزاء أخرى من الجسم مثل المرفقين والركبتين.

عادةً ما تكون هذه النتوءات غير مؤلمة، ولكنها تشير إلى ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل الدهون في الجسم،إذا تمت ملاحظتها، يجب زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

تغير لون الجلد أو التصبغ الأصفر



يمكن أن يُسبب ارتفاع الكوليسترول تغيرًا في لون الجلد أو تصبغًا أصفر، غالبًا ما يظهر على الوجه وحول العينين.

تحدث هذه الحالة، بسبب تراكم رواسب غنية بالكوليسترول في طبقات الجلد، على الرغم من أنها لا تظهر دائمًا، إلا أن هذا اللون الأصفر على الجلد قد يكون علامة على ارتفاع مستوى الدهون في الدم، ويجب إجراء فحص للكوليسترول.

بقع صغيرة أو كتل تشبه الطفح الجلدي



ظهور بقع صغيرة حمراء أو صفراء قد تبدو كطفح جلدي أو ثآليل، تحدث عندما تكون مستويات الدهون الثلاثية في الدم مرتفعة جدًا، مما يؤدي إلى ظهور رواسب دهنية بسرعة على الجلد.

غالبًا ما تظهر هذه البقع على الوجه أو الذراعين أو الأرداف، وتستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا وعلاجًا للسيطرة على الكوليسترول والدهون الثلاثية.

بقع زرقاء أو بنفسجية تشبه الشبكة على الجلد



في بعض الأحيان، قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى حالة تسمى متلازمة انصمام الكوليسترول، حيث تسد الشرايين الدقيقة بلويحات الكوليسترول.

قد يسبب هذا ظهور بقع زرقاء أو بنفسجي يشبه الشبكة على الجلد،و هذا العرض أكثر خطورة، ويشير إلى مشاكل في تدفق الدم تتطلب عناية طبية فورية لتجنب تلف الأنسجة.

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