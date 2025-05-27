فوائد السمسم، يقلل الكوليسترول وضغط الدم ويقوى العظام

فوائد السمسم، السمسم من البذور الشهيرة التى لها شعبية كبيرة حيث يستخدم فى صناعة المخبوزات وطهى بعض الأكلات.

وفوائد السمسم عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن السمسم هو أحد أقدم النباتات الزيتية التي عرفها الإنسان، ويعود تاريخه إلى آلاف السنين، حيث استخدم في الطب والطعام في الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية والهندية والصينية، ويستخرج من بذوره زيت غني بالعناصر المفيدة، ويستخدم بشكل واسع في الطهي والطب التقليدي، وعلى الرغم من صغر حجم بذور السمسم، إلا أنها تحتوي على مجموعة هائلة من الفوائد الصحية والغذائية.

القيمة الغذائية لبذور السمسم

وأضافت منى، أن بذور السمسم غنية بالدهون الصحية، خاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 6، كما تحتوي على البروتينات النباتية، والألياف، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المعادن المهمة، مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفوسفور، والبوتاسيوم، والنحاس، والمنجنيز، كما تحتوي بذور السمسم على مضادات أكسدة قوية، منها السيسامين والسيسامول، اللذان يلعبان دورا كبيرا في حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

فوائد السمسم، فيتو

فوائد السمسم للصحة

وتابعت، أن من فوائد السمسم:

السمسم يحتوي على دهون غير مشبعة تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

بفضل احتوائه على كميات كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم، فإن السمسم يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة عند كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث.

السمسم غني بالمغنيسيوم، وهو عنصر معروف بقدرته على خفض ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة في السمسم تساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية.

المركبات المضادة للأكسدة في بذور السمسم مثل السيسامين قد تساعد في تقليل خطر بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي، وسرطان القولون، من خلال تقليل الالتهابات ومحاربة الجذور الحرة.

الألياف الغذائية الموجودة في السمسم تسهم في تحسين عملية الهضم، وتسهيل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.

زيت السمسم يستخدم موضعيا لترطيب البشرة، وعلاج التهابات الجلد، كما يغذي فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر ويزيد من لمعانه.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول السمسم أو زيت السمسم قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

طرق استخدام السمسم

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن الاستفادة من السمسم بعدة طرق، منها تناول بذوره كما هي أو محمصة كإضافة للخبز والمعجنات، وتحضير الطحينة، وهي معجون السمسم الشهير، يدخل في العديد من الأطباق، وايضا زيت السمسم:ك، ويستخدم في الطهي أو كدهان موضعي للبشرة والشعر، والحلاوة الطحينية، وهى حلوى شعبية غنية بالسمسم ومفيدة عند تناولها باعتدال.

محاذير تناول السمسم

واضافت منى، أنه على الرغم من فوائد السمسم الكثيرة، يجب الاعتدال في استهلاك السمسم لأنه عالي السعرات الحرارية، كما قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، لذلك ينبغي الحذر عند تجربته لأول مرة، والسمسم ليس مجرد مكون بسيط في الطعام، بل هو كنز صحي متكامل، يحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة التي تساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، وإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي بشكل معتدل يمكن أن يكون له آثار إيجابية كبيرة على المدى الطويل.

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