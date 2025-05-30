مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بأكتوبر، والتحريات: اختل توازنهما

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة بـ مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



ورجحت التحريات الأولية، أن المتوفيين اختلا توازنهما وسقطا من أعلى السقالة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط عاملين من أعلى سقالة بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بسقوط عاملين من علو بمدينة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عاملين، مصابين بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسدهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عاملين بأكتوبر

وبسؤال زملائهما أفادوا أن المتوفيين أثناء عملهما أعلى السقالة اختل توازنهما وسقطا جثتين هامدتين في الحال، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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