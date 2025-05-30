النائب العام ينعى باسل أشرف صلاح الدين وكيل النيابة ويقدم العزاء لأسرته

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، باسل أشرف صلاح الدين عبد الفضيل خليفة، وكيل النيابة الذي وافته المنية إثر حادث سيرٍ أليم.



وأعرب، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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