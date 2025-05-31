أعراض اللحمية عند الأطفال، وطرق علاجها المختلفة

تُعد اللحمية جزءًا طبيعيًّا من الجهاز المناعي للأطفال، تقع في الجزء الخلفي من الأنف، فوق سقف الحلق وخلف اللوزتين. تلعب دورًا هامًّا في التقاط وتدمير الجراثيم التي تدخل الجسم عبر الأنف والفم. ومع ذلك، قد تتضخم اللحمية أحيانًا، مما يسبب مشاكل صحية مختلفة تؤثر على جودة حياة الطفل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض تضخم اللحمية عند الأطفال

عندما تـتضخم اللحمية، يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض التي غالبًا ما تكون ملحوظة للوالدين. من أبرز هذه الأعراض:

صعوبة التنفس عبر الأنف: وهي من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يجد الطفل صعوبة في التنفس من خلال الأنف، خاصة أثناء النوم.

الشخير المستمر وبصوت عالٍ: غالبًا ما يكون الشخير عرضًا مميزًا لتضخم اللحمية، وقد يصل إلى درجة مزعجة.

انقطاع التنفس أثناء النوم (توقف التنفس الانسدادي النومي): وهي حالة خطيرة تتوقف فيها أنفاس الطفل لفترات قصيرة أثناء النوم، مما يؤثر على جودة النوم وقد يؤدي إلى مشاكل في النمو والتطور.

التنفس من الفم: نتيجة لانسداد الأنف، يضطر الطفل للتنفس من فمه بشكل مستمر، مما يؤدي إلى جفاف الفم وتشقق الشفاه ورائحة فم كريهة.

التهابات الأذن المتكررة: يمكن أن يؤدي تضخم اللحمية إلى انسداد قناة استاكيوس التي تربط الأنف بالأذن الوسطى، مما يسبب تراكم السوائل والتهابات متكررة في الأذن، وقد يؤثر على السمع.

احتقان الأنف وسيلانه المزمن: يعاني الطفل من سيلان أنف مستمر أو احتقان دون الإصابة ببرد أو حساسية واضحة.

مشاكل في النطق: قد تتغير نبرة صوت الطفل

التهاب الحلق المتكرر وصعوبة البلع: يمكن أن تسبب اللحمية المتضخمة تهيجًا في الحلق وصعوبة في البلع.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة: نتيجة للالتهاب المزمن في اللحمية.

الصداع المستمر والنعاس أثناء النهار: بسبب اضطرابات النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

أسباب تضخم اللحمية

لا يوجد سبب واحد محدد لتضخم اللحمية، ولكن غالبًا ما يرتبط بمجموعة من العوامل، منها:

الالتهابات المتكررة: التعرض المتكرر للعدوى البكتيرية أو الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتورم اللحمية بشكل مزمن.

الحساسية: ردود الفعل التحسسية تجاه مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح، الغبار، أو وبر الحيوانات الأليفة، يمكن أن تسبب تضخم اللحمية والتهابها.

العوامل الوراثية: قد يكون هناك استعداد وراثي لتضخم اللحمية في بعض العائلات.

التعرض للمهيجات: مثل التدخين السلبي، يمكن أن يساهم في تهيج والتهاب اللحمية.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن: يمكن أن تساهم عدوى الجيوب الأنفية طويلة الأمد في تضخم اللحمية.

طرق علاج اللحمية في المنزل

تهدف العلاجات المنزلية بشكل أساسي إلى تخفيف الأعراض والراحة، ولا تعالج تضخم اللحمية نفسه. يمكن استخدامها كإجراءات مساعدة بعد استشارة الطبيب:

الغرغرة بالماء والملح: يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الحلق وتقليل المخاط. (لا تُعطى للأطفال دون السن الذي يمكنهم فيه الغرغرة بأمان).

استنشاق البخار: يمكن أن يساعد في ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان. يمكن استخدام حمامات البخار، أو مرطب الجو في غرفة الطفل.

الحفاظ على نظافة الأنف: استخدام المحلول الملحي لغسل الأنف يمكن أن يساعد في إزالة المخاط والجراثيم وتقليل الاحتقان.

السوائل الدافئة: مثل الشاي بالليمون والعسل (لا يُعطى العسل للأطفال دون السنة الأولى)، يمكن أن تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف الألم.

الأطعمة اللينة والباردة: مثل الآيس كريم والجيليه والبطاطس المهروسة، يمكن أن تكون مريحة للطفل الذي يعاني من صعوبة في البلع.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الكافي يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.

تجنب مسببات الحساسية والمهيجات: مثل الغبار والدخان.

متى تستدعي اللحمية الذهاب للطبيب؟

على الرغم من أن اللحمية تبدأ عادة في الانكماش بشكل طبيعي بعد سن 7 سنوات، إلا أن هناك حالات تستدعي التدخل الطبي الفوري أو المتابعة المنتظمة مع أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. يجب زيارة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من أي من الأعراض التالية:

الشخير الشديد أو انقطاع التنفس أثناء النوم: هذه علامة خطيرة تتطلب تقييمًا فوريًا.

التهابات الأذن الوسطى المتكررة والمزمنة: خاصة إذا كانت لا تستجيب للمضادات الحيوية، أو تؤثر على السمع.

صعوبة التنفس المستمرة من الأنف: مما يؤثر على الأنشطة اليومية للطفل ونومه.

تأثير اللحمية على النمو والتطور: إذا كانت مشاكل النوم أو السمع تؤثر على تركيز الطفل أو أدائه الدراسي أو سلوكه.

تكرار نزلات البرد والالتهابات التنفسية: بشكل يفوق المعدل الطبيعي.

تغير في بنية الوجه: بسبب التنفس المستمر من الفم لفترات طويلة.

إذا لم تستجب الأعراض للعلاجات المنزلية أو الأدوية الموصوفة.

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بخيارات علاجية أخرى، بما في ذلك بخاخات الأنف التي تحتوي على الكورتيزون لتقليل التورم والالتهاب، أو في الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة لإزالة اللحمية (استئصال الغدانيات) هي الحل الأمثل. يعتمد القرار على شدة الأعراض وتأثيرها على صحة الطفل وجودة حياته. التشخيص المبكر والمتابعة مع الطبيب المختص أمر بالغ الأهمية لضمان صحة وراحة الطفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.