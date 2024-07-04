هيئة الدواء تحذر من سرطان "الساركوما”، وهذه أعراض المرض

كشفت هيئة الدواء المصرية عن نوع نادر من السرطان وهو مرض الساركوما أو الأورام اللحمية، وهو أحد أنواع السرطان الذي يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة من الجسم.

ما هو مرض الساركوما؟

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الساركوما سرطان نادر يتطور في العضلات والعظام والأعصاب والغضاريف والأوتار، والأوعية الدموية، والأنسجة الدهنية، والليفية.​



وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الساركوما: ساركوما الأنسجة الرخوة، وساركوما العظام، وأورام أنسجة الجهاز الهضمي.​



أوضحت أنه قد يشمل علاج الساركوما العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة.​

أعراض الساركوما

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض الساركوما:

1- آلام العظام

2- وجع في البطن

3-كسر في العظام يحدث بشكل غير متوقع

4-فقدان الوزن بشكل مفاجيء

5- كتلة في الجلد يمكن الشعور بها قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب فيما يخص رحلة العلاج.​



أنواع مرض الساركوما

ويوجد عدة أنواع لمرض الساركوما منها:

سرطان العظام

سرطان الأنسجة الرخوة

الأورام الليفية

طرق تشخيص سرطان الساركوما

ويتم التشخيص لمرض الساركوما من خلال عدد من التحاليل والفحوصات الطبية منها:

الأشعة المقطعية

الرنين المغناطيسي

أخذ عينة من الورم وتحليلها للكشف عن طبيعتها

ويوجد عدة طرق لعلاج الساركوما منها:

العلاج الجراحي

العلاج الإشعاعي

العلاج الكيميائي

العلاج المناعي



وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض.​

جدير بالذكر أنه أصدرت هيئة الدواء عددا من المنشورات التحذيرية بشأن وجود أدوية مغشوشة وتم سحبها من السوق.

جاءت هذه الأدوية كالتالي:

1- وجود عبوات مجهولة المصدر لمستحضر تاجريسو "Tagrisso 80mg" المستخدم في علاج سرطان الرئة تشغيلة رقم FKRM

وتضمن المنشور إفادة الشركة المنتجة بوجود عبوات مجهولة المصدر من المستحضر بالسوق.

2- سحب عبوات من مستحضرات شوجارلو بلس "Sugarlo plus 50/500 mg FCT" و"Sugarlo plus 50/1000 mg FCT" ويستخدم الدواء لعلاج حالات مرضى السكر من النوع الثاني.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن التشغيلات تحمل رقم CEC9 لـ Sugarlo plus 50/1000 mg FCT والتشغيلة رقم BYL5 لـ Sugarlo plus 50/500 mg FCT لا تنطبق مع موافصات معامل هيئة الدواء المصرية

3- وجود عبوات مجهولة المصدر ومهربة لعقار جيلينيا "Gilenya 0.5mg"، ويستخدم لعلاج التهاب التصلب اللويحي المتعدد.