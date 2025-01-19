أعراض اللحمية عند الأطفال، ومتى يكون من الضروري استئصالها؟

يصاب الجميع بـالتهاب الحلق من وقت لآخر، ولكن في بعض الأحيان قد تصاب اللوزتان في الفم بالعدوى، ومع ذلك، فإن اللوزتين ليستا الغدد الوحيدة المعرضة للخطر في الفم، فيمكن أن يصاب الشخص أيضًا اللحميتين، والتي تقع في أعلى الفم - خلف الأنف وسقف الفم.

يمكن أن تؤدي اللحمية المتضخمة والملتهبة، والتي تسمى التهاب اللحمية، إلى صعوبة التنفس وتؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، والتهاب اللحمية أكثر شيوعًا عند الأطفال، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يصيب البالغين أيضًا.

ما هي اللحمية؟

اللحمية هي عبارة عن كتلة من الأنسجة تساعد، جنبًا إلى جنب مع اللوزتين، في الحفاظ على الصحة عن طريق حبس الجراثيم الضارة التي تمر عبر الأنف أو الفم، وتنتج اللحمية أيضًا أجسامًا مضادة لمساعدة الجسم على محاربة العدوى.

على عكس اللوزتين، والتي يمكن رؤيتها بسهولة عن طريق فتح الفم، لا يمكن رؤية اللحمية، ويجب على الطبيب استخدام مرآة صغيرة أو أداة خاصة بها ضوء لرؤية اللحميتين، وفي بعض الأحيان، قد يطلب الأطباء الأشعة السينية لرؤيتها بشكل أكثر وضوحًا.

في حين أن للحمية الأنفية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشخص، إلا أنه مع التقدم في العمر، تصبح اللحمية الأنفية أقل أهمية حيث يصبح الجسم قادرًا على مكافحة العدوى بطرق أخرى، وفي الغالب تصبح اللحمية الأنفية أصغر حجمًا في سن الخامسة أو السادسة وتختفي تقريبًا بحلول سنوات المراهقة.

أعراض التهاب اللحمية الأنفية

يمكن أن تختلف أعراض التهاب اللحمية الأنفية اعتمادًا على سبب العدوى ولكنها قد تشمل:

التهاب الحلق

احتقان الأنف

تضخم الغدد في الرقبة

ألم الأذن ومشاكل الأذن الأخرى

التنقيط الأنفي الخلفي

الحمى

عندما يكون الأنف مسدودًا بسبب اللحمية الأنفية المتورمة والأعراض المرتبطة بها، فقد يكون من الصعب التنفس من خلال الأنف، وتشمل الأعراض الأخرى لالتهاب اللحمية الأنفية المرتبطة باحتقان الأنف أو انسداد مجاري الهواء ما يلي:

التنفس من خلال الفم

التحدث بصوت أنفي (الخنف)

صعوبة النوم

الشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم (حالة يتوقف فيها الشخص عن التنفس لفترة قصيرة أثناء النوم)

رائحة الفم الكريهة

أسباب التهاب اللحمية الأنفية

على الرغم من أن اللحمية الأنفية تساعد في تصفية الجراثيم من الجسم، إلا أن الشخص يصاب أحيانًا بالبكتيريا، وعندما يحدث هذا، فإنها تلتهب وتتورم أيضًا مما يسبب التهاب اللحمية الأنفية.

تعد العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب اللحمية الأنفية، ولكن يمكن أن تتسبب أشياء أخرى أيضًا في تورم اللحمية الأنفية أو التهابها، وتشمل هذه:

الحساسية

التهيج

حمض المعدة

عادةً، لا يحدث التهاب اللحمية الأنفية من تلقاء نفسه، وقد يكون لدي الشخص مشاكل أخرى في نفس الوقت تتسبب في تورم اللحمية الأنفية، تشمل هذه:

التهاب اللوزتين

التهاب الحلق

التهاب الجيوب الأنفية أو الأنف

تدفق حمض المعدة إلى الحلق والحنجرة (ارتجاع البلعوم الحنجري أو الارتجاع الصامت)

يمكن أن يحدث التهاب اللحمية لفترة قصيرة أو قد يستمر لفترة أطول اعتمادًا على سبب حدوثه، وإذا كان الشخص يعاني من تهيج في اللحمية لفترة طويلة، فقد يسبب ذلك في بقاء اللحمية أكبر حجمًا، وتسمى هذه الحالة تضخم اللحمية.

عند الأطفال، غالبًا ما تكبر اللحمية في وقت مبكر قبل أن تتقلص وتختفي، ولكن في بعض الأحيان، تستمر اللحمية في الكبر حتى تسد الممرات الأنفية وتسد مجاري الهواء.

يمكن أن تسبب العديد من أنواع العدوى التهاب اللحمية، ومن الشائع الإصابة بفيروس تنفسي قبل نوبة حادة من التهاب اللحمية، ويمكن أن تزيد العدوى الفيروسية من احتمالية الإصابة بالبكتيريا.

عندما يكون التهاب اللحميات الأنفية مزمنًا، فغالبًا ما يصاب الشخص بعدوى متعددة في وقت واحد، وقد يصاب أيضًا بعدوى تبدو وكأنها تختفي ثم تعود مرارًا وتكرارًا.

علاج التهاب اللحميات الأنفية

يعتمد العلاج على سبب التهاب اللحميات الأنفية وأي مضاعفات ذات صلة قد تكون لدي الشخص.

علاج التهاب الغدد اللمفاوية والعدوى

إذا كان التهاب الغدد اللمفاوية ناتجًا عن فيروس عادي، مثل نزلات البرد الشائعة، فربما لا يحتاج إلى أي علاج، ولا ينبغي تناول المضادات الحيوية لعلاج مرض فيروسي، وغالبًا ما يختفي التورم في الغدد اللمفاوية في غضون خمسة إلى سبعة أيام بعد التغلب على الفيروس.

إذا لم تختف الأعراض أو كان الشخص يعاني من عدوى بكتيرية، يتم علاج التهاب الغدد اللمفاوية بالمضادات الحيوية.

إذا كان التهاب الغدد اللمفاوية مرتبطًا بعدوى بكتيرية وكان المضاد الحيوي فعالًا، فيجب أن يساعد في تحسين الأعراض في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، ومن المرجح أن تناول الدواء لمدة 10 أيام لتقليل احتمالية عودته والمساعدة في منع البكتيريا من أن تصبح مقاومة للعلاج.

قد تساعد أيضًا خطوات أخرى يتم تخذها في المنزل، مثل بخاخات المحلول الملحي أو غسولات الأنف.

علاج التهاب اللحمية الأنفية والحساسية

إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، فقد يكون من المفيد استخدام:

بخاخات الستيرويد الأنفية

الستيرويدات

مضادات الهيستامين

بخاخات أو غسولات ملحية

علاج التهاب اللحمية الأنفية والارتجاع الحمضي

إذا كان الشخص يعاني من التهاب اللحمية الأنفية ويعتقد الطبيب أن الأمر مرتبط بالارتجاع الحمضي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، فقد يقترح:

تغيير النظام الغذائي

النوم والرأس مرفوعة

أدوية مثل حاصرات مستقبلات الهيستامين أو مثبطات مضخة البروتون

التهاب اللحمية الأنفية والجراحة

إذا كانت الطفل يعاني من التهابات متكررة، بما في ذلك التهابات الأذن والجيوب الأنفية، أو إذا لم تساعد المضادات الحيوية، فقد ينصح الطبيب بإجراء عملية جراحية لإزالة اللحمية الأنفية، تسمى هذه العملية استئصال اللحمية.

قد يوصي الطبيب المتخصص أيضًا بإزالة اللوزتين في نفس الوقت، حيث إن التهاب الغدد اللمفاوية والتهاب اللوزتين غالبًا ما يترافقان معًا.

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