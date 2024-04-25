أخطرها توقف التنفس أثناء النوم، أعراض تضخم اللحمية عند الأطفال وهذه أسبابها

يمكن أن تسبب اللحمية مشاكل إذا تضخمت، ولكنها ليست جزءًا أساسيًّا من جهاز المناعة ويمكن علاجها بشكل عام عن طريق إزالتها.

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واللحمية هي قطعة صغيرة من الأنسجة تقع في أعلى الحلق خلف تجويف الأنف، وتشبه اللوزتين وتقع فوقهما، ويمكن رؤية اللوزتين إذا نظرت إلى الجزء الخلفي من الحلق وفثًا لموقع “healthlline” الطبي.

تعد كل من اللحمية واللوزتين جزءًا من الجهاز المناعي، مما يساعد على منع العدوى ومكافحتها في الجسم.

اللحمية، فيتو

أسباب تضخم اللحمية

اللحمية موجودة عند الولادة، وتنمو حتى يبلغ عمر الطفل ما بين 3 و5 سنوات وعادةً تبدأ في الانكماش بعد سن السابعة تقريبًا وتتقلص بشكل كبير في مرحلة البلوغ.

وتقع في الممر الذي يربط الجزء الخلفي من تجويف الأنف بالحلق، وهي تنتج الأجسام المضادة لمساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات، خلال السنوات الأولى تساعد اللحمية على حماية الرضع من العدوى عن طريق محاصرة البكتيريا والفيروسات التي تدخل الجسم عن طريق الأنف.

وعادةً ما تتضخم اللحمية التي تصاب بالعدوى، ولكنها تعود إلى حجمها الطبيعي عندما تهدأ العدوى ومع ذلك، في بعض الحالات تظل اللحمية متضخمة حتى بعد زوال العدوى.

ويمكن أن يكون سبب تضخم اللحمية أيضًا بسبب الحساسية، يعاني بعض الأطفال من تضخم اللحمية منذ الولادة.

أعراض اللحمية المتضخمة

يمكن أن يسبب تضخم اللحمية عددًا من الأعراض، بما في ذلك:

انسداد الأنف

توقف التنفس أثناء النوم.

التنفس عبر الفم.

الشخير

التهاب الحلق

صعوبة في البلع

تورم الغدد في الرقبة

الأذن الصمغية أو التهاب الأذن الوسطى والذي قد يسبب مشاكل في السمع.

تشقق الشفاه وجفاف الفم

علاج اللحمية المتضخمة

اللحمية، فيتو

يعتمد العلاج على مدى خطورة الحالة، وإذا لم تكن اللحمية المتضخمة لدى الطفل مصابة بالعدوى، فقد لا يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية بدلًا من ذلك، قد يختار الطبيب ببساطة الانتظار ومعرفة ما إذا كانت اللحمية تتقلص من تلقاء نفسها مع تقدم طفلك في السن.

في حالات أخرى، قد يوصي الطبيب بتناول دواء، مثل الستيرويد الأنفي لتقليص اللحمية المتضخمة، ومع ذلك فمن الشائع إزالة اللحمية المتضخمة إذا استمرت في التسبب في مشاكل على الرغم من العلاج بالأدوية.

إذا كان الطفل يعاني من التهابات متكررة في اللوزتين فقد يقوم الطبيب بإزالة اللوزتين أيضًا، وغالبًا ما تتم إزالة اللوزتين واللحمية في نفس الوقت، وتأتي عملية استئصال اللوزتين مصحوبة بمخاطر متزايدة وفترة تعافي أكثر أهمية.

قد تحتاج اللحمية إلى إزالتها إذا كان الطفل يعاني من التهابات متكررة تؤدي إلى التهابات الجيوب الأنفية والأذن، ويمكن أن تؤدي اللحمية المتورمة بشكل سيئ أيضًا إلى الإصابة بالعدوى أو سائل الأذن الوسطى مما قد يسبب فقدان السمع مؤقتًا.

بعد إزالة اللحمية، قد يعاني الطفل مما يلي:

التهاب في الحلق

رائحة الفم الكريهة

أوجاع الاذن

أنف مسدود

تضخم اللحمية عند البالغين

على الرغم من أن اللحمية المتضخمة تظهر عادةً في مرحلة الطفولة، إلا أنها قد تظهر عند البالغين في حالات نادرة، ويمكن أن يكون هذا نتيجة للتهيج الناتج عن تلوث الهواء أو التدخين، وفي بعض الحالات ترتبط أورام الجيوب الأنفية أو الأورام اللمفاوية أو فيروس نقص المناعة البشرية بتضخم اللحمية لدى البالغين.