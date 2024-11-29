أعراض وأسباب تضخم اللحمية الأنفية لدى الأطفال وطرق علاجها

تضخم اللحمية الأنفية شائع عند الأطفال، على الرغم من أنه في حالات نادرة يمكن أن يؤثر أيضًا على البالغين، ويمكن أن تتضخم اللحمية الأنفية بسبب عدوى، أو قد تتضخم منذ الولادة.

اللحمية الأنفية هي غدد تقع خلف الأنف فوق سقف الفم، وعندما تكبر، يمكن أن تسبب الشخير ومشاكل التنفس، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هي اللحمية الأنفية؟

اللحمية الأنفية هي غدد تقع فوق سقف الفم واللوزتين، وهي جزء من الجهاز المناعي، وتساعد هذه الغدد في حبس الجراثيم التي تدخل الأنف أو الفم، في محاولة لمنع العدوى.

يزداد حجم اللحمية الأنفية حتى يبلغ الطفل 6 سنوات من العمر، ثم تتقلص ببطء، وتختفي اللحمية الأنفية عادة بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشخص 16 عامًا، اللحمية الأنفية المتضخمة نادرة عند البالغين.

أسباب تضخم اللحمية الأنفية

في معظم الأحيان، تتضخم اللحمية الأنفية عندما يحاول الجسم محاربة العدوى، وقد تظل اللحمية متضخمة حتى بعد زوال العدوى.

يعاني بعض الأطفال من تضخم اللحمية منذ الولادة، كما قد تسبب الحساسية هذا التضخم.

على الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أن اللحمية عند البالغين قد تتضخم بسبب عدوى مزمنة أو حساسية أو تلوث أو تدخين، والنادر حدوث ذلك بسبب ورم سرطاني.

أعراض تضخم اللحمية الأنفية

لا يستطيع الأشخاص رؤية اللحمية بالنظر إلى الفم، لذا فمن غير الممكن معرفة ما إذا كانت متضخمة بالنظر، ويمكن للطبيب أن ينظر إلى اللحمية باستخدام مرآة خاصة أو كاميرا مضاءة في نهاية أنبوب مرن.

وتشمل علامات وأعراض اللحمية الأنفية المتضخمة ما يلي:

الشخير

توقف التنفس أثناء النوم

التنفس المجهد أو الصاخب

النوم المضطرب

التنفس من خلال الفم أكثر من الأنف

رائحة الفم الكريهة أو الشفاه الجافة والمتشققة الناتجة عن التنفس من الفم

صعوبة البلع

سيلان الأنف المستمر

التهابات الأذن المتكررة

نزلات البرد المتكررة

تضخم الغدد في الرقبة

عوامل الخطر لتضخم اللحمية الأنفية

وتشمل عوامل الخطر لتضخم اللحمية الأنفية ما يلي:

التهابات متكررة في الرأس أو الحلق أو الأذنين

التهابات اللوزتين

تضخم اللوزتين

نظرًا لأن اللحمية الأنفية تتقلص عادةً بحلول سن البلوغ، فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا التضخم.

علاج تضخم اللحمية الأنفية

في بعض الأشخاص، لا تتطلب اللحمية الأنفية المتضخمة علاجًا، وسيوصي الطبيب باتباع نهج الانتظار اليقظ، ,بخلاف ذلك، يعتمد أفضل علاج على عمر الطفل ومدى ضخامة اللحميتين لديه.

قد يصف الطبيب المضادات الحيوية عندما تكون العدوى البكتيرية مسؤولة عن التضخم، ,قد يكون بخاخ الأنف الستيرويدي الموصوف طبيًا قادرًا على تقليل حجم اللحميتين.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية والحصول على قسط كافٍ من النوم وشرب الكثير من الماء في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل جيد والمساعدة في تقليل خطر تضخم اللحميتين، كما يمكن أن تساعد النظافة الجيدة في منع العدوى.

وفي بعض الحالات، يحتاج الأطفال إلى إزالة اللحميتين.

المضاعفات المحتملة لتضخم اللحمية الأنفية

قد يعاني الطفل المصاب بتضخم اللحميتين من المضاعفات التالية:

التهاب الأذن الوسطى مع الانصباب، أو الأذن الصمغية، وهي عدوى في الأذن الوسطى مع تراكم السوائل المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في السمع

انقطاع النفس أثناء النوم، والذي يسبب توقف التنفس أثناء النوم، وكذلك الشخير

مشاكل التنفس من خلال الأنف، مما يؤدي إلى التنفس المفرط من الفم

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