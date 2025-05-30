دراسة حديثة: قلة النوم تضر بالقلب وتسرع شيخوخة الدماغ

تشير دراسة حديثة إلى أن مجرد ثلاث ليالٍ من النوم السيئ قد تكون كافية لإحداث تأثيرات سلبية على صحة الجسم، وخاصة صحة القلب والدماغ.

ولطالما ارتبط نقص النوم المنتظم بمشكلات صحية خطيرة، مثل تدهور الصحة العقلية وتسريع شيخوخة الدماغ.

وتأتي هذه الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة "Biomarker Research"، لتسلط الضوء على سرعة استجابة الجسم السلبية للحرمان من النوم.

دراسة تكشف التأثير السريع لقلة النوم على الصحة

سعت الدراسة إلى فهم مدى سرعة تأثر الجسم بـقلة النوم، وما إذا كانت التمارين الرياضية قادرة على تعويض هذه الآثار.

وشملت الدراسة 16 شابًا يتمتعون بأوزان صحية، وتمت مراقبتهم في مختبر للنوم على جلستين. في إحدى الجلستين، تم تقييد نوم المشاركين لمدة ثلاث ليالٍ، ليحصلوا على حوالي 4.25 ساعة نوم فقط كل ليلة. في الجلسة الأخرى، نام المشاركون بمعدل طبيعي بلغ حوالي 8.5 ساعات.

قام الباحثون بجمع عينات دم من المشاركين في الصباح والمساء، وقبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة. ركز التحليل على 88 بروتينًا مرتبطًا بـأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك اللبتين وليباز البروتين الدهني والغاليكتين-9.

قلة النوم ترفع مستويات البروتينات الالتهابية

كشفت النتائج أن ثلاث ليالٍ فقط من قلة النوم كانت كافية لتغيير المؤشرات الحيوية للمشاركين. فقد أدت هذه الفترة القصيرة من الحرمان من النوم إلى ارتفاع مستويات البروتينات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلى الرغم من أن التمارين الرياضية أثرت على مستويات البروتين إلى حد ما، إلا أنها لم تكن كافية لإلغاء الضرر الناجم عن قلة النوم تمامًا. فقد شهد المشاركون الذين عانوا من قلة النوم ارتفاعًا في 16 بروتينًا مرتبطًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك بروتينات مرتبطة بالتوتر والإنترلوكين والكيموكينات.

لاحظ الباحثون أن مستويات بعض البروتينات المفيدة المرتبطة بالآثار الإيجابية للتمارين الرياضية، مثل IL-6 وBDNF، ارتفعت بغض النظر عن حالة النوم. ومع ذلك، لم ترتفع مستويات هذه البروتينات لدى الأشخاص الذين عانوا من قلة النوم بنفس القدر الذي ارتفعت به لدى الأشخاص الذين حصلوا على نوم طبيعي.

تشير هذه النتائج إلى أن قلة النوم لفترات قصيرة، حتى لدى الشباب الأصحاء، يمكن أن تسهم في حدوث تغيرات بيولوجية خطيرة، مما يؤكد على ضرورة الوعي بتأثير بضع ليالٍ من قلة النوم على صحة القلب. وأوصى مؤلفو الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد آثار قلة النوم قصيرة المدى على كبار السن والنساء.

كيف يؤثر قلة النوم على الصحة؟

تحدث الدكتور تشنغ هان تشن، طبيب القلب التداخلي والمدير الطبي لبرنامج القلب الهيكلي في مركز ميموريال كير سادلباك الطبي، حول نتائج الدراسة، مشيرًا إلى أنها "وجدت تغيرات في كيمياء الدم مرتبطة بالالتهاب بعد بضع ليالٍ من قلة النوم. وهذا يشير إلى آلية كيميائية حيوية يمكن أن يؤثر بها النوم السيئ على صحة الشخص".

وأضاف الدكتور تشن أن النتائج "ليست مفاجئة تمامًا"، مؤكدًا أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على العديد من العوامل الصحية، ليس فقط صحة القلب والأوعية الدموية، بل أيضًا وظائف الغدد الصماء والمناعة.

نصائح لتحسين جودة النوم

لتحسين جودة النوم وتقليل فرص تنشيط البروتينات الضارة المرتبطة بقلة النوم، يقترح الدكتور تشن الحفاظ على "جدول نوم وروتين نوم منتظمين". وينصح أيضًا باتباع عادات نوم صحية، مثل تجنب الكافيين والكحول، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والحد من القيلولة الطويلة خلال النهار، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

من جانبها، أشادت الدكتورة هارنيت واليا، المديرة الطبية لقسم النوم في معهد ميامي للقلب والأوعية الدموية، بـ"الأساليب الفعالة" المستخدمة في الدراسة، مؤكدة أن "النتائج تضيف أدلة مهمة إلى الدراسات المتنامية التي تشير إلى أن مدة النوم تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية".

وتنصح الدكتورة واليا الناس "بوضع روتين نوم مريح لإعلام أجسامهم بأن وقت الاسترخاء قد حان" لضمان أفضل الفرص للحصول على ليلة نوم جيدة.

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