3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك

تهتم الأمهات كثيرًا بالصغار من حيث النوم المنتظم والتغذية السليمة لبناء أجسام قوية لهم وتجنب أي مشكلات في النمو أو الأنيميا أو عدم التركيز.

والجسم السليم يجعل الطفل أكثر تركيزًا ما يساعده على التفوق في دراسته ما يضمن له مستقبل جيد، لذا تهتم الأمهات كثيرًا بتغذية الصغار.

3 أساسيات لبناء جسم قوي لطفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه لبناء جسم قوي للطفل يحب أن تركز الأمهات على 3 أساسيات وهي التغذية والحركة والنوم، ويجب تقسيم إلى عدة عناصر، منها:

أولًا التغذية السليمة: وتشمل:

البروتين، وهو مهم لنمو العضلات، مثل (لحم، فراخ، بيض، لبن، جبن، عدس).

الخضار والفواكه، لاحتوائها على فيتامينات ومعادن تقوي المناعة وتساعد الجسم على النمو بشكل جيد.

الكربوهيدرات الصحية، مثل الشوفان، البطاطا، الأرز البني، الخبز البلدي، فهي تمنح الجسم الطاقة اللازمة.

دهون صحية، مثل زيت الزيتون، المكسرات، والسمك مثل التونة والسلمون.

الإقلال من الأكلات الغنية بالسكر وكذلك الوجبات الجاهزة.

ثانيا الحركة والرياضة:

يجب جعل الطفل يتحرك كثيرًا، يلعب، يجري، يركب دراجات، أو حتى يشترك في رياضة مثل السباحة أو الكاراتيه.

تقليل وقت التلفاز أو الموبايل، ويفضل استبداله بنشاط بدني.

ثالثا النوم الكافي:

النوم يساعد الجسم على إفراز هرمون النمو، لذا يجب أن ينام الطفل عدد ساعات كافي حسب سنه مثلًا، الطفل من 3-5 سنوات ينام من 10-13 ساعة، ومن 6-12 سنة ينام من 9-12 ساعة).

حاولي أن يكون هناك مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب أيضا المتابعة مع طبيب أطفال لمتابعة نمو الطفل باستمرار وفى حالة وجود مشكلة يتم علاجها سريعا حفاظا على نمو الطفل وقوة جسده، ويمكن إعطاء الطفل مكملات غذائية مثل فيتامين د أو كالسيوم) وهذا ما يقرره الدكتور، واخيرا على كل أن أن تهتم بالحالة النفسية، لإن الضغط والتوتر يؤثروا في النمو يشكل سلبي.

جسم قوي لطفلك

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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