دراسة: النوم من 6 إلى 9 ساعات يحسن صحة القلب

أظهرت دراسات حديثة أن الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يعزز الصحة العامة فحسب، بل يلعب دورًا حاسمًا في حماية الأشخاص المعرضين وراثيًا لأمراض القلب من النوبات القلبية، ووفقًا للخبراء، فإن الإفراط في النوم أو قلته يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهذه النوبات، حتى لدى الأصحاء.

وتعد فوائد النوم ليلًا عديدة، حيث يساعد في تحسين التركيز والإنتاجية ويعزز الجهاز المناعي والأداء الرياضي والمزاج العام. ورغم هذه الفوائد الجمة، لا يحصل ثلث البالغين على قسط كافٍ من النوم.

أهمية النوم لصحة القلب

أكدت الابحاث أن الحصول على ما بين ست إلى تسع ساعات من النوم ليلًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وينطبق ذلك على الجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لأمراض القلب. تُعد هذه الدراسة من أقوى الأبحاث التي تشير إلى أن مدة النوم عامل رئيسي في صحة القلب.

وصرحت سيلين فيتر، الباحثة الرئيسية في الدراسة والأستاذة المساعدة في علم وظائف الأعضاء التكاملية بجامعة كولورادو بولدر، لموقع "Healthline" أن "بياناتنا تشير إلى ضرورة التفكير مليًا فيما إذا كان الشخص ينام قسطًا كافيًا من النوم، أو لفترة أطول من اللازم، لأن نتائجنا تدعم أن هذه عوامل خطر رئيسية مرتبطة بنمط الحياة، وتساهم في صحة القلب. وهذا ينطبق على الجميع، بغض النظر عن ملف المخاطر الخاص بهم".

النوم يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

سلطت دراسات أخرى الضوء على العلاقة بين النوم وصحة القلب:

وكشفت دراسة أخرى وشملت أكثر من 60 ألف بالغ، أن الأفراد الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة لديهم خطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب التاجية. كما ارتبطت جودة النوم السيئة، مثل النوم المتقطع أو صعوبة النوم، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وفي حين أظهر من ناموا أكثر من ثماني ساعات زيادة طفيفة في الخطر، لم يكن هذا الارتباط ذا دلالة إحصائية في هذه الدراسة.

ووجد تحليل تلوي أوسع نطاقًا شمل أكثر من 5 ملايين مشارك أن طول مدة النوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والوفاة. وأظهرت هذه الدراسة أنه كلما زادت مدة النوم عن المعدل الطبيعي، زاد خطر حدوث عواقب صحية سلبية.

تُبرز هاتان الدراستان معًا أهمية جودة النوم ومدته، إذ قد يُسهم قلة النوم أو كثرته في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يحمي النوم القلب؟

على الرغم من أن السبب الدقيق وراء انخفاض خطر الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم ليس مفهومًا تمامًا، إلا أن النوم ضروري للصحة العامة والرفاه. ترتبط عادات النوم الصحية بتحسن الأداء والمزاج والتعلم والذاكرة. على النقيض، يمكن أن تُسبب قلة النوم اضطرابًا في أجهزة الجسم وتضر بصحة القلب بشكل كبير.

ويوضح الدكتور مائير كريجر، خبير النوم وأخصائي أمراض الرئة في كلية ييل للطب: "إن قلة النوم قد تؤدي إلى اضطرابات أيضية (مثل السمنة)، والتهابات، وتوتر، وتغيرات في وظائف المناعة، وخلل في وظائف بطانة الأوعية الدموية. وقد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص المهيئين وراثيًا لأمراض القلب".

تُعد هذه المعلومات مفيدة للغاية لأي شخص لديه استعداد وراثي لأمراض القلب، حيث يمكنه تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير من خلال إعطاء الأولوية للنوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.