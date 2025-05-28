طبيب يحذر من "كرشة النفس أثناء النوم" ويؤكد: مؤشر لهذا المرض

كشف الدكتور نبيل فرج أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس عن أهم أعراض ضعف عضلة القلب مشيرًا إلى أنه من الأمراض الشائعة في أمراض القلب.

أعراض ضعف عضلة القلب

وأشار أستاذ أمراض القلب في فيديو توعوي بالصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية إلى أن أعراض ضعف عضلة القلب تبدأ من النهجان من المجهود المتوسط أو بسيط والاستيقاظ ليلا خلال فترة النوم بجانب الشعور بـ"كرشة النفس" أثناء النوم.

أعراض ضعف عضلة القلب

وتتضمن أعراض ضعف عضلة القلب احتقان في المعدة وفقدان الشهية والشعور بالقيء ، وتورم الساقين يبدأ من القدم ويتصاعد الي الساقين وكذلك آلام في البطن بسبب احتقان الكبد.



وتابع حديثه بأن الإجهاد الشديد أحد أعراض ضعف عضلة القلب مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا ظهور هذه الأعراض مرة واحدة أو عدة أعراض منها ويجب زيارة الطبيب لإجراء مزيد من الفحوصات لتشخيص الإصابة وتلقي العلاج.

وضعف عضلة القلب هي حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية.

أسباب ضعف عضلة القلب

وتتضمن أسباب ضعف عضلة القلب:

1. التهاب عضلة القلب يمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب.

2. النوبة القلبية يمكن أن تؤدي إلى ضعف عضلة القلب.

3. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلة القلب.

4. الأمراض القلبية الخلقية يمكن أن تؤدي إلى ضعف عضلة القلب.

أمراض القلب

وتتضمن الأعراض لضعف عضلة القلب:



1. ضيق التنفس هو من الأعراض الشائعة لضعف عضلة القلب.

2. التعب.

3. تورم القدمين والكاحلين.

4. ألم الصدر.

وتشمل طرق علاج ضعف عضلة القلب:

1. الأدوية يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة عضلة القلب وتقليل الأعراض.

2. تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة عضلة القلب وتقليل الأعراض.

3. اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة عضلة القلب.



4.ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين.

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