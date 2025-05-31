ذكريات في الحج (1).. الحلم يتحقق

لبيك اللهم لبيك.. لبيك اللهم لبيك.

لبيك وإن لم أكن حول الكعبة من الطائفين..

لبيك وإن لم أكن بين الصفا والمروة من الساعين..

لبيك وإن لم أكن على عرفات مع الواقفين..

لبيك وإن لم أكن إلى مزدلفة من النافرين..

لبيك وإن لم أكن في منى الجمرات مع الراجمين..

لبيك اللهم لبيك.. لبيك اللهم لبيك.

أكرمني الله بأداء فريضة الحج عام 1420هـ، 2000م، مصاحبا لأمي، رحمها الله.. كان ذلك أشبه بمعجزة.. فلطالما حلمت بالحج، وزيارة بيت الله الحرام، والكعبة المشرفة، وروضة الحبيب الهادي، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنني كانت لا أغالب دموعي كلما استمتعت إلى ليلى مراد تشدو: "يا رايحين للنبي الغالي.. هنيالكم وعقبالي"، وأسمهان، من كلمات المبدع بيرم التونسي: "عليك صلاة الله وسلامه.. شفاعة يا جد الحسنين".. شوقًا للرحلة المباركة.

ذات ليلة، تلقيت اتصالا هاتفيًّا من الصديق الغالي الدكتور محمد رشاد حسن عيد، رحمه الله، الذي أذكره بكل خير، وكان استشاري أنف وأذن وحنجرة، وشاعر مُجيد في الوقت نفسه، وله عدة دواوين، ليبلغني بأن جمعية الراشدين التي أسسناها معا، وكان هو يترأس مجلس إدارتها، حصلت على تأشيرتي حج، من وزارة الشئون الاجتماعية، وكان ذلك هو اسمها آنذاك، وعرض عليَّ قبولهما لي ولوالدتي.

وبالفعل، سافرنا لأداء الفريضة، وانسابت دموعي، وأنا أرتدي ملابس الإحرام من البيت، ثم نستقل الطائرة، وننتوي الإحرام فوق أبيار علي، حيث الميقات للحجيج المصريين.

وللحق، فإن تعامل السلطات السعودية مع المصريين، وخاصة كبار السن، فوق الرائع.. ولقيت دعما ومساعدة كبيرة من الأشقاء هناك؛ ما هوَّن عليّ عناء ومشقة اصطحاب والدتي، التي كانت تعاني الكثير من الأمراض المزمنة، التي تزداد وعورة مع تقدم السن، لعل أشدها هو صعوبة الحركة، بسبب خشونة العظام، والهشاشة، مع متاعب في البصر، وحساسية الصدر، وغيرها.

في فندق الإقامة كانت المعيشة صعبة بالنسبة لشخص مثلي، لا يجيد من أعمال المطبخ شيئا يذكر، فكان الأكل بالنسبة لنا مهمة ثقيلة، ولم أكن أستطيع ترك السيدة العجوز لفترة طويلة، فبالتالي لم أكن أتحرك في نطاق واسع للبحث عن أكلات مصرية، لدرجة أنني اشتقت إلى الفول والطعمية، وغيرها. فكنا نتناول ما نتمكن من الحصول عليه من أقرب سوبر ماركت.. فلا مطاعم قريبة.

خسرت الكثير من وزني، وأصبت بالنحافة الشديدة بسبب سوء التغذية.. ومع ذلك فقد اكتسبت عشرات الدروس الحياتية المفيدة، وعشت العديد من اللحظات الروحانية الجميلة، خلال تلك الرحلة العظيمة. وإلى مقال قادم بإذن الله تعالى.

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