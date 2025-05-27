الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار الحوادث اليوم.. تطورات جديدة فى قصة نوال الدجوي.. ربة منزل تستعين بأبنائها فى إلقاء طفل بنهر النيل.. أقوال الفنانة زينة في واقعة الكلب الشرس

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الأمن يكشف ملابسات واقعة تمزيق جسد شخص بسلاح أبيض فى حدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

ربة منزل تستعين بأبنائها فى تنفيذ جريمة إلقاء طفل بنهر النيل والنيابة تقرر حبسها

أقدمت ربة منزل على التخلص من صغير جارتها انتقاما منها، وإلقائه فى نهر النيل بمعاونة أبنائها بمحافظة قنا، فيما تبحث فرق الإنقاذ النهرى عن الجثمان.

القبض على 153 متهما وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية عدة حملات أمنية موسعة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بعدد من المراكز.

تفاصيل أقوال الفنانة زينة في واقعة الكلب الشرس بكمبوند الشيخ زايد

تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال شقيق الفنانة زينة، في واقعة اعتداء كلب شرس على نجليها، أثناء ممارسته كرة القدم داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

في تطور لافت بقضية الدكتورة نوال الدجوي، أدلى الطبيب محمد محسن، أخصائي العلاج الطبيعي، بشهادته اليوم أمام نيابة أكتوبر الكلية، مؤكدا أنه كان الطبيب المعالج لها أثناء تواجدها في مقريها بالزمالك وأكتوبر.

حكيم يتهم شركة تشطيبات بالنصب عليه في 7 ملايين جنيه

 تقدم الفنان الشعبي حكيم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، اتهم فيه شركة تشطيبات بالاحتيال والنصب والاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه، كان دفعهم نظير تنفيذ أعمال تشطيب داخل إحدى الوحدات السكنية.

نخلة تنهي حياة سائق في حدائق القبة وقرار عاجل من النيابة

 صرحت  نيابة حدائق القبة بدفن جثة سائق لقى مصرعه عقب سقوط نخلة على رأسه أثناء مروره بالشارع في منطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

 في تطور جديد في قضية نوال الدجوي، ظهرت مستندات مصرفية بقيام الدكتورة نوال الدجوي، المؤسسة البارزة في قطاع التعليم الخاص بمصر، بإصدار شيكين مصرفيين ضخمين لصالح ابنتها منى الدجوي، بلغت قيمتهما الإجمالية 15 مليون دولار أمريكي، أحدهما بقيمة 10 ملايين دولار، والآخر بقيمة 5 ملايين دولار، في الفقرة ما بين 13 لـ 26 يونيو سنة 2024.

توافد حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فى أجواء إيمانية وتيسيرات كبيرة

تحرص بعثة حج القرعة على تنفيذ منظومة تيسيرات وخدمات متكاملة طوال فترة أداء المناسك للحفاظ على راحة الحجاج وتيسير تنقلاتهم وتمكينهم من أداء شعائرهم فى سهولة ويسر؛ فى اطار ما توليه بعثه حج قرعة وزارة الداخلية من اهتمام بالحجاج.


دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم الإعدام لفتاة بورسعيد

أقام  هاني سامح المحامي،  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق  نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.











 

 

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