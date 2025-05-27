أخبار الحوادث اليوم.. تطورات جديدة فى قصة نوال الدجوي.. ربة منزل تستعين بأبنائها فى إلقاء طفل بنهر النيل.. أقوال الفنانة زينة في واقعة الكلب الشرس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر بالتعدي على نجله باستخدام سلاح أبيض في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

أقدمت ربة منزل على التخلص من صغير جارتها انتقاما منها، وإلقائه فى نهر النيل بمعاونة أبنائها بمحافظة قنا، فيما تبحث فرق الإنقاذ النهرى عن الجثمان.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية عدة حملات أمنية موسعة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بعدد من المراكز.

تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال شقيق الفنانة زينة، في واقعة اعتداء كلب شرس على نجليها، أثناء ممارسته كرة القدم داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

في تطور لافت بقضية الدكتورة نوال الدجوي، أدلى الطبيب محمد محسن، أخصائي العلاج الطبيعي، بشهادته اليوم أمام نيابة أكتوبر الكلية، مؤكدا أنه كان الطبيب المعالج لها أثناء تواجدها في مقريها بالزمالك وأكتوبر.

تقدم الفنان الشعبي حكيم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، اتهم فيه شركة تشطيبات بالاحتيال والنصب والاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه، كان دفعهم نظير تنفيذ أعمال تشطيب داخل إحدى الوحدات السكنية.

صرحت نيابة حدائق القبة بدفن جثة سائق لقى مصرعه عقب سقوط نخلة على رأسه أثناء مروره بالشارع في منطقة حدائق القبة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

في تطور جديد في قضية نوال الدجوي، ظهرت مستندات مصرفية بقيام الدكتورة نوال الدجوي، المؤسسة البارزة في قطاع التعليم الخاص بمصر، بإصدار شيكين مصرفيين ضخمين لصالح ابنتها منى الدجوي، بلغت قيمتهما الإجمالية 15 مليون دولار أمريكي، أحدهما بقيمة 10 ملايين دولار، والآخر بقيمة 5 ملايين دولار، في الفقرة ما بين 13 لـ 26 يونيو سنة 2024.

تحرص بعثة حج القرعة على تنفيذ منظومة تيسيرات وخدمات متكاملة طوال فترة أداء المناسك للحفاظ على راحة الحجاج وتيسير تنقلاتهم وتمكينهم من أداء شعائرهم فى سهولة ويسر؛ فى اطار ما توليه بعثه حج قرعة وزارة الداخلية من اهتمام بالحجاج.



دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم الإعدام لفتاة بورسعيد

أقام هاني سامح المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.























ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.