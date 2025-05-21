ميدو عادل يتحدث عن خلافه مع لقاء سويدان لأول مرة: كل ما نشر كذب

عبر الفنان ميدو عادل عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور حول دوره في مسلسل حكيم باشا مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أنه وافق على الدور لأنه مختلف وبه تركيبات غير اعتيادية.

مسلسل حكيم باشا

وقال ميدو عادل في تصريحات لبرنامج ورقة بيضا للإعلامية يمني بدراوي، الذي يذاع على شاشة قناة النهار: "الجمهور يميل إلى المسلسلات الصعيدية وخاصة أن حكيم باشا يتحدث عن المشاكل الإجتماعية بشكل كبير، والشخصية مزيج بين الطيبة والشر".

مسرحية مش روميو وجولييت

كما تحدث ميدو عادل عن تجربة المسرح الاستعراضي لمسرحية "مش روميو وجوليت" قائلا: "كنت خايف من استقبال الجمهور للمسرح الاستعراضي، ولكن رد فعل الجمهور كان مفاجئا بالنسبة لي، فالغناء بجوار الفنان الكبير علي الحجار كان شيئا صعبت ولكنها تجربة ناجحة".

ووجه الفنان ميدو عادل رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعاونهما في تجربتها الدرامية الوحيدة طريقي قائلا: "شيرين عبد الوهاب موهوبة عظيمة، وإنسانة جميلة، وتجربة مسلسل طريقي من التجارب المميزة التي قدمتها في مشواري الفني، وأتمنى أن تقوم بتكرار التجربة في الأدوار التي تليق عليها بشكل أكبر".

وبشأن مسلسل أبو العروسة قال ميدو عادل: "من أفضل الكواليس التي عيشتها، ولكني أرى أن الجزء الأول أفضلهم لأنه كان ممسوك دراميا بشكل أفضل، وباقي الأجزاء ليست بقدر ونجاح الجزء الأول".

ميدو عادل يتحدث عن أزمته مع لقاء سويدان

وتحدث ميدو عادل عن أزمته الأخيرة مع الفنانة لقاء سويدان للمرة الأولي،" لاتعليق علي الأزمة، فأنا لم أعلق علي الأمر منذ بداياته، انا تعلمت أن لا أدخل أي خناقة خاصة لو كان لها علاقة بالفن، ملخص القصة لأني مبحبش اتكلم فيها، ٩٥% من المنتشر كذب وتصريحات عبثية المصدر، فأنا لا أرد واختار معاركي جيدا، وللي عايز يعرفني يسأل زمايلي اللي في مسرحية، فأنا عندي نزعة شعبية لاني من شبرا، أي حد دخل بيتي ولم يصون العيش والملح فهي أزمته".

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