الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن مصرع شخص سقط من الطابق الرابع في السلام

قرار جديد من النيابة
قرار جديد من النيابة بشأن شخص لقي مصرعه

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع بمدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة أبو صير بدائرة قسم شرطة السلام.


وبالانتقال والفحص تبين سقوط شخص من الطابق الرابع بعقار مكون من 5 أدوار، مما أسفر عن مصرعه.


تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيقات 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

العثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله في البحيرة

أمن قنا يكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة

أمن قنا يواصل تحرياته لكشف ملابسات العثور على جثة تلميذة بمنزل جدتها

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية