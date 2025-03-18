قرار جديد من النيابة بشأن مصرع شخص سقط من الطابق الرابع في السلام

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع بمدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة أبو صير بدائرة قسم شرطة السلام.



وبالانتقال والفحص تبين سقوط شخص من الطابق الرابع بعقار مكون من 5 أدوار، مما أسفر عن مصرعه.



تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيقات

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