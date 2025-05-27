الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ربة منزل تستعين بأبنائها فى تنفيذ جريمة إلقاء طفل بنهر النيل والنيابة تقرر حبسها

حبس متهمة
حبس متهمة

أقدمت ربة منزل على التخلص من صغير جارتها انتقاما منها، وإلقائه فى نهر النيل بمعاونة أبنائها بمحافظة قنا، فيما تبحث فرق الإنقاذ النهرى عن الجثمان.

 

حبس ربة منزل بقنا وإيداع طفليها دار رعاية بعد اتهامهم بإلقاء طفل في نهر النيل

 

كشفت المعلومات الأولية أن المتهمة طلبت من طفليها، اللذين لم يتجاوز عمر كل منهما الـ 10 سنوات، أن يُحضرا الطفل الضحية، والذي يُعد قريبًا لها، ويقومان بإلقائه في النيل، انتقامًا من والدته بسبب خلافات عائلية سابقة.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر عامين ونصف من قرية فاو، وبعد تكثيف التحريات وتوسيع دائرة الاشتباه، تبين تورط ربة المنزل وطفليها في الواقعة. وأدلى الطفلان باعترافات تضمنت مكان إلقاء الطفل في نهر النيل، وتواصل فرق الإنقاذ النهري حتى الآن جهودها لانتشال الجثمان.

فيديو يرصد مشاجرة بالعصى فى بنى سويف، والأمن يكشف التفاصيل

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 91 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

وقررت النيابة العامة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها في واقعة إلقاء طفل يبلغ من العمر عامين ونصف حيًا في نهر النيل، بنطاق قرية فاو التابعة لمركز دشنا شمال قنا، كما تقرر إيداع طفليها داخل دار رعاية لحين استكمال التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة قنا مديرية أمن قنا الإنقاذ النهرى القاء طفل فى نهر النيل

مواد متعلقة

فيديو يرصد مشاجرة بالعصى فى بنى سويف، والأمن يكشف التفاصيل

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 91 متهما بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

وفد "اليونيسيف" يزور أكاديمية الشرطة ومركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

"الداخلية" تنظم ندوة تثقيفية لدعم حقوق المسنين بمشاركة قيادات وممثلي المجالس القومية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو البلطجة على سائق أوتوبيس نقل جماعي بالقليوبية

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي قوة أمنية على شاب والتسبب في وفاته بالإسكندرية

سقوط أبطال فيديو البلطجة في الهرم

مجاملة في فرح تنتهي بالكلابشات، الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض الأسلحة البيضاء بالشرقية

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحي الجمعة 6 يونيو

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

ماذا يفعل الحاج في منى، وما هو سر التسمية؟

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية