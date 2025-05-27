ربة منزل تستعين بأبنائها فى تنفيذ جريمة إلقاء طفل بنهر النيل والنيابة تقرر حبسها

أقدمت ربة منزل على التخلص من صغير جارتها انتقاما منها، وإلقائه فى نهر النيل بمعاونة أبنائها بمحافظة قنا، فيما تبحث فرق الإنقاذ النهرى عن الجثمان.

حبس ربة منزل بقنا وإيداع طفليها دار رعاية بعد اتهامهم بإلقاء طفل في نهر النيل

كشفت المعلومات الأولية أن المتهمة طلبت من طفليها، اللذين لم يتجاوز عمر كل منهما الـ 10 سنوات، أن يُحضرا الطفل الضحية، والذي يُعد قريبًا لها، ويقومان بإلقائه في النيل، انتقامًا من والدته بسبب خلافات عائلية سابقة.

تلقت أجهزة الأمن إخطارًا يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر عامين ونصف من قرية فاو، وبعد تكثيف التحريات وتوسيع دائرة الاشتباه، تبين تورط ربة المنزل وطفليها في الواقعة. وأدلى الطفلان باعترافات تضمنت مكان إلقاء الطفل في نهر النيل، وتواصل فرق الإنقاذ النهري حتى الآن جهودها لانتشال الجثمان.

وقررت النيابة العامة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها في واقعة إلقاء طفل يبلغ من العمر عامين ونصف حيًا في نهر النيل، بنطاق قرية فاو التابعة لمركز دشنا شمال قنا، كما تقرر إيداع طفليها داخل دار رعاية لحين استكمال التحقيقات.

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