الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

توافد حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فى أجواء إيمانية وتيسيرات كبيرة

توافد بعثة حج القرعة
توافد بعثة حج القرعة من المدينة المنورة لمكة المكرمة، فيتو

تحرص بعثة حج القرعة على تنفيذ منظومة تيسيرات وخدمات متكاملة طوال فترة أداء المناسك للحفاظ على راحة الحجاج وتيسير تنقلاتهم وتمكينهم من أداء شعائرهم فى سهولة ويسر؛ فى اطار ما توليه بعثه حج قرعة وزارة الداخلية من اهتمام بالحجاج.
 

وبعد أيامٍ مباركة قضاها حُجّاج القرعة في رحاب المدينة المنوّرة، استمتعوا خلالها بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، تواصل بعثة وزارة الداخلية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة انطلاقًا من فنادق إقامتهم، وذلك بعد أن تم نقل حقائبهم مسبقًا إلى مقار سكنهم في مكة، لتوفير الراحة لهم خلال التنقل.

توافد حجاج بعثة حج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

ومع صعود الحجاج إلى الحافلات،الحديثة والمكيّفة، والمزوّدة بأجهزة تتبّع وتحديد الموقع (GPS) علت أصوات التلبية في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والفرح ببدء مناسك الحج، حيث عبّر الحجاج عن ارتياحهم لما لمسوه من تنظيم وخدمات متميزة قدمتها بعثة وزارة الداخلية، التي حرصت على توفير كل سبل الراحة لضمان أداء المناسك في يسر وأمان.

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وغادر حجاج بعثة وزارة الداخلية مدينة الرسول فى أجواء إيمانية، حيث توالى وصولهم إلى فنادق إقامتهم بمكة المكرمة، وتم تنظيم احتفالات لاستقبالهم والترحيب بهم وتوزيع الهدايا عليهم وسط سعادة كبيرة منهم  بهذه الحفاوة.

ولا تتوقف منظومة الرعاية لحجاج القرعة عند الوصول إلى مكة، بل تتواصل معها التيسيرات والخدمات طوال فترة أداء المناسك.

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