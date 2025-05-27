الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

النيابة تطالب تفريغ هاتف أحمد الدجوى وإعداد تقرير مفصل بالمكالمات

الدكتور أحمد الدجوي،
الدكتور أحمد الدجوي، فيتو

 طالبت النيابة العامة بأكتوبر بسرعة تفريغ هاتف الدكتور أحمد الدجوى حفيد الدكتورة نوال الدجوي، الذي عثر على جثته بها طلق ناري داخل فيلته بأكتوبر، وإعداد تقرير مفصل بالمكالمات التي أجرها قبل الحادث.

احمد الدجوي

 وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا كشفت فيه تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

احمد الدجوي
احمد الدجوي

 وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي

 وقالت الداخلية في بيانها: “في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.. بالفحص تبين أنه بتاريخ الأحد 25  مايو 2025،  تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته”.

احمد الدجوي
احمد الدجوي

الدكتور احمد الدجوي

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.

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