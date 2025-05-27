القبض على 153 متهما وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية عدة حملات أمنية موسعة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بعدد من المراكز.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة بالشرقية

وأسفرت الجهود عن ضبط 143 قضية متنوعة ضمت 153 متهمًا، وكميات من المواد المخدرة تزيد عن 43 كيلو جرام من أنواع: حشيش – هيدرو – هيروين – آيس – شابو، وعدد كبير من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 5 بنادق خرطوش، 52 فرد محلي الصنع، 16 قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

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