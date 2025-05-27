تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

في تطور جديد في قضية نوال الدجوي، ظهرت مستندات مصرفية بقيام الدكتورة نوال الدجوي، المؤسسة البارزة في قطاع التعليم الخاص بمصر، بإصدار شيكين مصرفيين ضخمين لصالح ابنتها منى الدجوي، بلغت قيمتهما الإجمالية 15 مليون دولار أمريكي، أحدهما بقيمة 10 ملايين دولار، والآخر بقيمة 5 ملايين دولار، في الفقرة ما بين 13 لـ 26 يونيو سنة 2024.

ووفق مستندات أخرى صادرة عن البورصة المصرية، فقد جرى بيع أسهم وحصص من شركة دار التربية من الدكتورة نوال على 3 صفقات لنجلتها مني الدجوي بقيمة 422 مليون جنيه في أغسطس 2023



فيما أفاد محمد حمودة محامي عمرو وأحمد في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة مع الذي تقدمه لميس حديدي، أنه بعد وفاة الدكتورة منى الدجوي أصبح أبناء الدكتور شريف الدجوي هم ورثة شرعيين في ورثة مني الدجوي لأن "مني" ليس لديها ابناء من الذكور.

وتعد شركة "دار التربية" واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية الدولية في مصر، إذ لعبت منذ تأسيسها دورا رائدا في تقديم نماذج تعليمية متطورة، واحتفظت بمكانة مرموقة في سوق التعليم الخاص لعقود طويلة.

أحمد وعمرو يتهمان إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه

وكان الحفيدان أحمد وعمرو الدجوي، قد فجرا مفاجأة من العيار الثقيل، متهمين ابنتي خالتهما إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه.

وقال محامي الأحفاد، إنهما فوجئا بقيام جدتهما ببيع خمسة قصور فاخرة لحفيدتيها بعقود موثقة، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه، إلا أن اللافت للانتباه هو أن هذه العقود تحمل بصمة الدكتورة نوال، رغم أنها اعتادت التوقيع الرسمي بخط يدها، ما دفعهم لتقديم طعون بالتزوير أمام النيابة المختصة.

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