الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 17 ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

بعثة الحج، فيتو
بعثة الحج، فيتو

تتزايد أعداد حجاج  بعثة القرعة الوافدين إلى مكة المكرمة من مصر أو عقب تفويجهم من المدينة المنورة بعد انتهاء إقامتهم فيها وزيارتهم للرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.

وأعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لـبعثة الحج المصرية لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بمكة المكرمة، وصول 16 ألفا و863 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة حتى الآن.

وأوضح رئيس البعثة أنه وصل إلى مكة المكرمة 1854 حاجا قادمين من مصر و1947 حاجا تم تفويجهم من المدينة المنورة، بالإضافة إلى 13 ألفا و62 حاجا سبق وصولهم إلى مكة المكرمة.


وقال: إن مسؤولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

مراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم قبل وصولهم

وأشار إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم.

وقد نظم مسؤولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة في مكة المكرمة لاستقبال أفواج الحجاج، حيث تم استقبالهم فيها بالورود وتوزيع هدايا عليهم، وتخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسؤولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى.

 تفويج حجاج المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

كما تم تفويج حجاج المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة، وهم يرتدون ملابس الإحرام، حيث توقفوا في مسجد أبيار علي للإحرام قبل أن يدخلوا مكة المكرمة مرددين: "لبيك اللهم لبيك" لأداء عمرة القدوم، فيما تم شحن حقائبهم بسيارات خاصة وصلت قبل وصولهم لفنادق الإقامة حيث وجد كل حاج حقائبه أمام غرفته.

وأشاد الحجاج بقرب الفنادق من الحرم المكي ومستواها المتميز، ووجهوا الشكر لمسئولي البعثة على جهودهم.

وشدد رئيس البعثة على أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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حجاج بعثة القرعة الوافدين مكة المكرمة المدينة المنورة اللواء مساعد وزير الداخلية قطاع الشئون الادارية بعثة القرعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

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